Les plantes indigènes révèlent clairement comment toute vie est liée – Shaw Local

À quand remonte la dernière fois que vous avez eu un aha! moment?

Tu sais de quoi je parle. Une prise de conscience abrupte qui change littéralement tout : un « Attendez une minute ! l’aube qui vous fait voir les choses sous un jour différent, souvent meilleur.

Je sais que j’en ai eu beaucoup, dispersés sur une grande variété de sujets et même un plus grand nombre d’années. Il y a eu un jour en 1965, quand j’ai reçu mon premier pantalon avec des poches. Ah ! Soudainement, je pouvais explorer et collectionner des trucs et garder les deux mains libres. Cinquante-huit ans plus tard, je suis toujours reconnaissant pour cette épiphanie.

Mais la chronique d’aujourd’hui ne me concerne pas. Il s’agit de mon amie et collègue Jill Voegtle et d’un particulier aha ! expérience qu’elle a vécue il y a quelque temps. C’était une percée, à coup sûr – un jour qu’elle n’oubliera jamais. Mais, vous savez ce qui est vraiment cool à ce sujet ? Elle le partage avec nous tous.

L’autre jour, Jill m’a donné des détails sur le moment où elle a réalisé, après une vie de jardinage et une carrière en horticulture, quel impact énorme même une petite quantité de plantes indigènes peut avoir sur un paysage.

« J’avais planté une bande de 25 pieds de long dans le jardin de la maison de mes parents, entièrement en indigènes », se souvient-elle. « Je me tenais là un jour, regardant les plantes, et j’ai réalisé que je voyais des choses que je n’avais jamais vues auparavant. »

Pas les fleurs – même si elles étaient sans aucun doute magnifiques. Non. Ce dont Jill a été témoin à l’époque, et ce qu’elle continue de promouvoir aujourd’hui, c’est l’étonnante interdépendance entre les plantes indigènes et la faune indigène. Les insectes bourdonnent, les oiseaux voltigent – un microcosme de notre écologie locale centré sur une bande de terre de 25 pieds au milieu, ironiquement, de nombreuses autres plantes soigneusement entretenues, mais pas indigènes.

« J’étais là, presque 30 ans, et je voyais des choses pour la première fois », dit Jill. « Une guêpe noire sur un maître serpent à sonnettes – je n’avais jamais vu un insecte comme ça auparavant. C’était un moment d’ampoule à coup sûr. Où iraient ces animaux si ces plantes n’étaient pas là ?

Je sais que beaucoup de gens sont moins amoureux des guêpes et autres, mais aiment aussi, disons, les oiseaux et les papillons. La chose est, vraiment, toute la vie est liée ensemble.

« Si vous voulez ces jolies choses dans votre jardin, alors écologiquement parlant, planter des indigènes est ce que vous devez faire », dit Jill. « Prenez les oiseaux, par exemple. Qu’est ce qu’ils mangent? Avec quoi construisent-ils leurs nids ? De quoi nourrissent-ils leurs bébés ? Les plantes indigènes leur donnent tout ce dont ils ont besoin.

Le gazon, ajoute Jill, est peut-être la norme pour les chantiers de notre région, mais, en termes de ce qu’il restitue à l’environnement, il n’offre presque rien. « Il faut le tondre, l’arroser, le nourrir, et pour quoi faire ? » elle dit. « Il n’y a vraiment rien d’utile qu’il attire. »

Pour souligner l’importance de la diversité végétale, il y a quelques années, Jill a choisi une zone de notre zone naturelle de Hickory Knolls qui était composée à 100 % de brome hongrois, une culture de couverture autrefois commune, et, au cours d’un été, l’a changée d’un monoculture sans vie à une communauté florissante de plantes et de pollinisateurs des prairies. La quinine sauvage, le petit barbon, l’asclépiade des prairies, l’asclépiade verticillée, l’asclépiade des prairies, la foxglove beardtongue, le coréopsis des sables, l’étoile flamboyante rugueuse et l’échinacée pourpre pâle remplissent maintenant la parcelle d’un éventail de formes, de couleurs et de textures. Les abeilles indigènes, les abeilles mellifères, les mouches et les coléoptères assortis tourbillonnent également, se nourrissant de l’oasis de pollen et de nectar.

Des transformations similaires se sont produites dans les zones naturelles du district du parc. Là où les quenouilles non indigènes et l’alpiste roseau dominaient autrefois à Ferson Creek Fen, une communauté diversifiée de carex et d’autres plantes qui aiment l’humidité crée un environnement accueillant pour une grande variété d’insectes, ainsi que d’oiseaux, y compris les bécasses d’Amérique et les grues du Canada. Au parc Delnor Woods, les fleurs sauvages des bois prolifèrent là où ne poussaient autrefois que le nerprun envahissant et la moutarde à l’ail.

Si vous lisez ceci et pensez, bon sang, j’aimerais avoir quelques aha ! moments moi-même… eh bien, comme on dit à la télévision, j’ai un marché pour toi.

Vente de plantes indigènes

Dans seulement deux semaines, le 3 juin, notre centre de découverte Hickory Knolls organisera sa quatrième vente annuelle de plantes indigènes. De 9 h à 14 h, l’événement proposera des dizaines d’espèces de plantes indigènes, toutes adaptées de manière unique à la culture dans le nord de l’Illinois ; De plus, notre personnel naturaliste, dont Jill, sera sur place pour répondre à vos questions concernant les conditions de croissance spécifiques.

Que vous recherchiez des plantes qui ont besoin de soleil ou d’ombre, d’un sol sec ou humide, nous vous aiderons à trouver ce dont vous avez besoin pour créer aha ! des moments qui vous sont propres.

• Pam Otto est l’ambassadrice de sensibilisation pour le Saint-Charles Quartier du Parc. Elle est joignable au [email protected].