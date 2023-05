Les plantes de Raveena Tandon s’embrassent sur les joues de Kapil Sharma après l’avoir rôti, il dit ‘ek do aur karo..’

Le Kapil Sharma Show est l’une des émissions de comédie les plus appréciées à la télévision. Récemment, Raveena Tandon ainsi que le producteur oscarisé Guneet Monga et Sudha Murthy ont honoré le spectacle de leur présence et ont été vus en train de s’amuser. Makers a publié un teaser de l’épisode complet sur Instagram dans lequel on peut voir Raveena planter un baiser sur les joues de Kapil Sharma après l’avoir rôti pour son apparence.

Mardi, un responsable de Sony TV a partagé un extrait du prochain épisode de The Kapil Sharma Show. Dans le clip, on peut voir Raveena Tandon se remémorer son look Andaaz Aapna Aapna. L’actrice a dit: « Andaz Apna Apna me aise ghungraale..perm wale baal… Maine kyu banaye waise, ye sab cheezey baad mein sochte he ki yaar… » (Dans Andaz Apna Apna, j’avais des cheveux si bouclés et je comprends maintenant pourquoi ai-je faire ça à moi-même, donc ces choses-là on s’en rend compte bien plus tard).





Kapil Sharma a ensuite ajouté : « Je pense que har kisi ko lagta ki yaar apni purani waali photos dekho na… koi bhi dekhe… » (je pense que chaque personne ressent la même chose quand elle voit ses vieilles photos). À cela, Raveena Tandon a sarcastiquement répondu : « Tum toh abhi ke hi photo dekhke bhi yahi bolte hoge ? (Vous devez aussi dire la même chose avec vos photos actuelles).

Le commentaire de Raveena Tandon a fait rire tout le monde dans le public ainsi que les invités, cependant, après cela, on l’a vue planter un baiser sur les joues de Kapil Sharma.

Kapil Sharma a alors plaisanté : « Agar aisi beizzati karke ye sab milna he toh ek do aur karo ! » (Si vous voulez m’insulter et m’embrasser ensuite, vous pouvez m’insulter plus souvent !).

Pendant ce temps, Kapil Sharma a été vue pour la dernière fois dans le film Zwigato de Nandita Das et Raveena Tandon a été vue pour la dernière fois dans le film KGF 2. L’actrice sera ensuite vue dans le film Ghudchadi dirigé par Binoy Gandhi. Le film de comédie romantique devrait sortir le 29 septembre.

