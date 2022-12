Les plantains sont des superstars de tous les jours – The New York Times

Il y a quelques semaines, ma maison non isolée avait un frisson que je ne pouvais pas chasser. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si j’ai commencé à avoir envie du matoke de ma grand-mère – les petites bananes épaisses et vertes qu’elle mijote avec des oignons sautés, des tomates et des épices jusqu’à ce que la sauce devienne sombre et brillante, et que les bananes féculentes deviennent juste assez tendres pour casser à part avec quelques doigts cachés derrière le pli d’un chapati.

Ma grand-mère est née à Mbale, dans l’est de l’Ouganda, et vit à Nairobi, où les bananes des Highlands d’Afrique de l’Est sont abondantes. Comme je ne pouvais pas les trouver localement à Los Angeles, j’ai acheté un tas de bananes thaïlandaises vertes au supermarché et les ai épluchées à la place. Le résultat était nourrissant et robuste – exactement ce dont j’avais besoin!

Les bananes et les plantains sont des ingrédients quotidiens pour les cuisiniers du monde entier, et pour cause. Ils sont généralement stockés dans de nombreux types d’épiceries, ce qui les rend faciles à trouver. Si vous ne les utilisez pas déjà dans votre cuisine savoureuse, lisez la belle et pratique ode aux fruits de Yewande Komolafe pour en savoir plus.

Les plantains sont délicieux et polyvalents à presque toutes les étapes de leur vie, alors allez-y et achetez-en un tas, plus que ce dont vous pourriez avoir besoin pour un repas, et cuisinez avec eux à mesure qu’ils mûrissent.