Les plans Voxi incluent désormais TikTok illimité à partir de 15 £ / m

Voxi a annoncé aujourd’hui que son Plans vidéo sans fin inclura désormais TikTok, permettant aux clients une utilisation illimitée de l’application de création de tendances virale sans craindre de maximiser les quotas de données.

TikTok rejoint la liste existante de services illimités sur les plans Endless Video de Voxi, tels que YouTube, Netflix Amazon Prime, My5, TVPlayer et UKTVPlay. Si vous disposez déjà d’un forfait vidéo sans fin, vous serez automatiquement mis à niveau.

Découvrez les détails complets du plan chez Voxi ou lisez la suite pour voir pourquoi nous pensons que c’est une sacrée bonne affaire.

Les plans commencent à 15 £ par mois pour 20 Go de données. Les clients peuvent également opter pour un forfait de données de 45 Go pour 20 £ par mois (voir tous les plans Voxi ici). Outre le streaming vidéo non connecté, les forfaits incluent également un accès illimité à Facebook et Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Pinterest, Snapchat et Twitter.

Avec un accès illimité à autant de services, les forfaits sont en fait des offres de données illimitées, mais avec la flexibilité d’annuler ou de suspendre quand vous le souhaitez.

Mais comment se compare-t-il aux autres réseaux?

Un plan entièrement illimité de Trois, qui mène souvent à des offres à haute teneur en cartes SIM uniquement, coûte 10 £ par mois pendant les six premiers mois, puis 20 £ pour le reste du terme. Le plan vous enferme dans une période de 24 mois, pour un coût total de 420 £. En comparaison, le plan de 15 £ de Voxi coûterait 360 £ au total, s’il était resté pendant 24 mois équivalents.

Trois offraient auparavant un accès illimité aux applications vidéo et sociales comme Netflix et Snapchat via son avantage Go Binge, mais cela a été abandonné pour les nouveaux clients en octobre 2020.

La marque économique de Three, Smarty (et son équivalent le plus proche de Voxi) ne vous enferme pas dans un contrat, mais ses allocations de données ne permettent pas non plus un accès illimité aux plateformes sociales ou vidéo.

Le plan de données illimitées de Smarty coûte 18 £ par mois (au lieu de 20 £) et est limité à la couverture 4G. Les cartes SIM Voxi, qui fonctionnent sur les réseaux de la marque mère Vodafone, prennent en charge la connectivité 5G.

Bien sûr, la couverture 4G uniquement ne sera pas un problème si vous avez un téléphone 4G et jusqu’à ce que la couverture 5G soit largement disponible, mais c’est quelque chose à penser si vous souhaitez pérenniser votre plan SIM.

Découvrez les plans vidéo sans fin de Voxi avec TikTok illimité. Jusqu’à ce que 27 mai, Voxi offre également 12 Go de données 4G pour 10 £ par mois avec les médias sociaux sans fin inclus.

Nous examinons séparément les meilleures offres SIM pour les enfants ici.

