Une confrontation et des coups de sabre en cours au milieu des flambées de violence au Kosovo ont fait craindre un retour aux conflits sanglants qui ont précédé la naissance de la nation après l’éclatement de la Yougoslavie.

Alors que la communauté internationale s’est concentrée sur la guerre en Ukraine, les tensions ont augmenté dans les Balkans occidentaux entre la Serbie et le Kosovo avec des accusations amères, des récriminations et des affrontements sectaires.

Le week-end dernier, l’OTAN a rejeté les demandes de la Serbie d’envoyer un millier de policiers et de militaires au Kosovo pour la première fois depuis la guerre d’il y a plus de deux décennies afin de protéger les compatriotes détenus par Belgrade et les sites religieux chrétiens orthodoxes du pays.

Il y a eu des flambées sporadiques de violence entre les Serbes et les Albanais de souche ces derniers mois. Lors du dernier incident, un soldat kosovar a été arrêté après avoir prétendument tiré et blessé deux garçons serbes, âgés de 11 et 12 ans, près de la ville de Shterpce.

Cela faisait suite à une attaque contre un autre Serbe alors qu’il revenait d’un service religieux lors des célébrations de Noël orthodoxes. La police kosovare a déclaré avoir essuyé des tirs près de la frontière serbe.

Les troupes serbes de Bosnie défilent cette semaine. Il y a eu des flambées de violence sporadiques entre les Serbes et les Albanais de souche ces derniers mois (APE)

Les forces serbes sont en « préparation au combat » à la frontière depuis fin décembre. Belgrade insiste maintenant sur le fait qu’il a le droit de stationner des forces au Kosovo en vertu de la résolution des Nations Unies à la fin de la guerre en 1999 – au cours de laquelle 13 000 vies ont été perdues – pour assurer la stabilité et prévenir la violence communautaire.

David Lammy, porte-parole du Labour pour les affaires étrangères, fait partie des politiciens et responsables européens et américains qui se sont rendus au Kosovo et en Serbie pour évaluer ce qui se passe et tenter de désamorcer la situation.

M. Lammy, qui a rencontré le président kosovar Vjosa Osmani et le Premier ministre Albin Kurti ainsi que des membres de la communauté serbe, a déclaré L’indépendant: « La situation est très préoccupante, mais je pense que les deux parties sont ouvertes au dialogue et désireuses de s’assurer qu’il n’y aura pas de retour aux effusions de sang. Nous devons évidemment veiller à ce que cela se produise et que le dialogue entre les deux parties se poursuive.

« Tout le monde est à juste titre consterné par ce qui se passe en Ukraine et on a beaucoup parlé du fait que l’Europe n’avait pas connu un tel conflit depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Mais nous devons nous souvenir du terrible conflit qui a éclaté dans les Balkans, des pertes humaines terribles ainsi que des violations des droits de l’homme. J’ai personnellement vu des exemples atroces de souffrance lors de ce voyage, des femmes qui ont survécu à des agressions sexuelles qui ont eu lieu pendant la guerre.

La Grande-Bretagne, aux côtés des États-Unis, a joué un rôle clé dans la sécurisation de l’indépendance du Kosovo avec un commandant britannique, le général Sir Mike Jackson, et des troupes britanniques menant la KFor (Kosovo Force) de l’OTAN dans l’ancien État yougoslave et forçant le retrait des forces serbes.

David Lammy a rencontré le président kosovar Vjosa Osmani et le Premier ministre Albin Kurti ainsi que des membres de la communauté serbe lors de son voyage (via Reuters)

Tony Blair s’est rendu à Pristina après la guerre et a été accueilli avec enthousiasme avant même que le président Bill Clinton n’arrive peu après la libération. Sa popularité à l’époque était telle qu’il y avait même une vogue pour les familles nommant les bébés garçons “Tonybler”.

M. Clinton, avec Madeleine Albright, la secrétaire d’État de son administration, a dirigé une importante délégation américaine à Pristina lorsque le Kosovo a célébré le 20e anniversaire de l’indépendance en 2019. Des personnalités d’autres États occidentaux et de l’Union européenne étaient également présentes.

Mais personne n’est venu du gouvernement conservateur du Royaume-Uni. Une explication des responsables était que les ministres de Theresa May étaient trop occupés par des manœuvres pour la remplacer pour y assister.

M. Lammy a tenu à souligner qu’il n’y aurait pas une telle négligence sous un gouvernement travailliste de Keir Starmer.

« Je suis très conscient du rôle joué par le Royaume-Uni, Tony Blair, dans la sécurisation de la liberté du Kosovo. C’est un héritage de la politique étrangère du Labour, ainsi que de l’accord de paix en Irlande du Nord, dont nous pouvons être extrêmement fiers », a-t-il déclaré.

“Je suis déterminé à faire en sorte que le prochain gouvernement travailliste se concentre comme un laser sur le maintien de la stabilité, de la paix et du soutien à la démocratie au Kosovo et dans la région baltique au sens large.”

Les responsables du travail disent qu’ils veulent une stratégie de politique étrangère cohérente et cohérente en place pour les prochaines élections. Les relations internationales sous les administrations conservatrices successives, prétend-on, ont été dysfonctionnelles depuis le Brexit dans de nombreux domaines, avec cinq secrétaires aux affaires étrangères différents au cours des sept dernières années.

Un exemple en est le Brésil, le plus grand pays d’Amérique latine avec la plus grande économie de la région. Les gouvernements conservateurs ont été accusés de se rapprocher du président d’extrême droite Jair Bolsanaro lorsqu’il était au pouvoir tout en ignorant la gauche Luiz Inacio Lula da Silva et l’opposition.

Les troupes serbes de Bosnie défilent. Les responsables du travail disent qu’ils veulent une stratégie de politique étrangère cohérente et cohérente en place pour les prochaines élections (APE)

En revanche, Tony Blair, Keir Starmer et David Lammy ont tous noué des relations avec Lula, qui a battu Bolsanaro à l’élection présidentielle fin octobre.

Au Kosovo, certains semblent avoir déjà pris leur décision sur les prochaines élections britanniques.

Le bureau du Premier ministre à Pristina a annoncé la rencontre avec M. Lammy alors que « le Premier ministre Kurti a accueilli le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, David Lammy ».

Il a poursuivi: “Dans la conversation chaleureuse, ils ont rappelé les développements de 1999 et le rôle décisif de la Grande-Bretagne dans la libération du Kosovo sous la direction des travaillistes Tony Blair et Robin Cook.”