Les plans saoudiens ambitieux pour accélérer le Hajj pourraient être confrontés aux défis du changement climatique

MECCA, Arabie saoudite (AP) – L’Arabie saoudite a des plans ambitieux pour accueillir des millions de pèlerins supplémentaires sur les sites les plus sacrés de l’islam. Mais alors que le changement climatique réchauffe une région déjà brûlante, le pèlerinage annuel du Hajj – dont une grande partie se déroule à l’extérieur dans le désert – pourrait s’avérer encore plus intimidant.

L’augmentation du nombre de pèlerins, associée à l’augmentation des voyages aériens internationaux et à l’expansion des infrastructures, soulève également des préoccupations en matière de durabilité, alors même que le géant pétrolier poursuit l’objectif d’obtenir la moitié de son énergie à partir de ressources renouvelables d’ici 2030.

La semaine prochaine, l’Arabie saoudite accueillera le premier pèlerinage du Hajj sans les restrictions imposées lors de la pandémie de coronavirus. Quelque 2,5 millions de personnes ont participé au pèlerinage en 2019, et environ 2 millions sont attendus cette année.

Dans le cadre du vaste plan du prince héritier Mohammed ben Salmane visant à refondre l’économie du royaume, connu sous le nom de Vision 2030, 30 millions de pèlerins participeraient au Hajj et à la Omra – un petit pèlerinage toute l’année. Ce serait une augmentation de plus de 10 millions par rapport aux niveaux pré-pandémiques.

Cela nécessitera une vaste expansion des hôtels et d’autres infrastructures à La Mecque et à Médine, des villes anciennes déjà largement effacées par les gratte-ciel et les centres commerciaux. Les pèlerins supplémentaires nécessiteront plus de vols longue distance, plus de bus et de voitures, plus d’eau et d’électricité.

L’Associated Press a contacté plusieurs responsables saoudiens avec des questions détaillées mais n’a reçu aucune réponse. On ne sait pas quelles études, le cas échéant, le gouvernement a effectuées sur l’impact environnemental du pèlerinage ou si cela figure dans ses plans. Et des mesures bien intentionnées, comme un réseau ferroviaire à grande vitesse, ne suffisent pas à éliminer le trafic polluant dans et autour de la ville sainte.

Les trains traversent le paysage aride à une vitesse maximale de 300 km/h (186 mph), transportant les pèlerins dans un confort climatisé de Djeddah à La Mecque. Mais ils s’arrêtent à plusieurs kilomètres de la Grande Mosquée, ce qui signifie que les pèlerins doivent soit marcher au moins une heure, soit prendre un bus ou une voiture pour se rendre au lieu saint. Le prix aller simple de 19 $ de l’aéroport de Djeddah à La Mecque peut également être hors de portée des pèlerins à faible revenu.

Le Hajj est l’un des cinq piliers de l’Islam, et tous les musulmans qui en sont capables sont tenus de l’entreprendre au moins une fois dans leur vie. Pour les pèlerins, retracer les traces du prophète Mahomet est une expérience religieuse profonde qui efface les péchés, approfondit sa foi et unifie les musulmans du monde entier.

La légitimité de la famille royale saoudienne est largement enracinée dans sa tutelle des sites les plus sacrés de l’islam et sa capacité à accueillir l’un des plus grands rassemblements religieux annuels de la planète.

Les experts ont découvert que le Hajj contribue au changement climatique et en sera affecté dans les décennies à venir, car l’un des endroits les plus chauds de la planète se réchauffera encore plus.

Une étude du Hajj de 2018 par des experts de l’Université Victoria de Melbourne a estimé que le pèlerinage de cinq jours a produit plus de 1,8 million de tonnes de gaz à effet de serre, soit à peu près la quantité que New York émet toutes les deux semaines. Le plus grand contributeur était l’aviation, représentant 87 % des émissions.

Abdullah Abonomi, chercheur saoudien et l’un des auteurs de l’étude, a déclaré que les autorités saoudiennes avaient adopté la durabilité dans le cadre de la Vision 2030, qui appelle à la préservation des ressources naturelles afin d’attirer les pèlerins, les touristes et les entreprises.

« Tout a changé », a-t-il déclaré, soulignant la création de centres nationaux pour coordonner les politiques durables, la création d’une police de l’environnement pour réprimer les violations et l’intégration de la durabilité dans les cours universitaires sur le tourisme.

« Si vous posez des questions il y a quatre ans sur la durabilité… personne ne comprend ce qu’est la durabilité », a-t-il déclaré. « Mais aujourd’hui, tout ira mieux. Et je sais que nous sommes en retard, mais mieux vaut tard que jamais.

Dans le passé, dit-il, les voitures et les bus remplis de pèlerins remplissaient les rues autour de La Mecque, crachant des gaz d’échappement dans l’air, mais l’expansion de la Grande Mosquée a conduit à de plus grandes cours et à une piétonisation accrue sur la plupart des routes menant au lieu saint.

Pourtant, les goulots d’étranglement humains ont remplacé le trafic et les ordures tourbillonnent dans des nuages ​​​​de chaleur. Pour se déplacer autour de Mina et Arafat, deux lieux cruciaux du Hajj, les voitures et les bus restent les deux moyens de transport les plus répandus. Le trajet à pied, par des températures caniculaires, est ardu mais peut s’avérer plus rapide qu’en quatre roues.

Dans ses ambitions du Hajj, l’Arabie saoudite est confrontée à la gestion d’un grand nombre de pèlerins dans un monde qui se réchauffe rapidement.

Pendant les rituels, les pèlerins marchent souvent pendant des heures à l’extérieur, escaladent une colline désertique connue sous le nom de Montagne de la Miséricorde, où le prophète aurait prononcé son dernier sermon, et jettent des pierres sur des piliers représentant le diable dans une plaine désertique. Ils s’entassent dans la Grande Mosquée de La Mecque pour faire le tour de la Kaaba. En plus des efforts, la population du Hajj privilégie les personnes âgées, qui sont plus vulnérables à la chaleur.

Un soir de cette semaine au coucher du soleil à La Mecque, les températures ont oscillé autour de 37 degrés Celsius (98 degrés Fahrenheit). La foule l’a rendu plus chaud, étouffant tout flux d’air. Dans un supermarché animé au sous-sol près de la Grande Mosquée, les pèlerins ont acheté des ventilateurs portables qui pulvérisent de l’eau sur le visage et toutes sortes de parapluies.

Une étude réalisée en 2019 par des experts du Massachusetts Institute of Technology a révélé que même si le monde réussissait à atténuer les pires effets du changement climatique, le Hajj se tiendrait à des températures dépassant un « seuil de danger extrême » de 2047 à 2052 et de 2079 à 2086. .

L’Islam suit un calendrier lunaire, de sorte que le Hajj tombe environ 11 jours plus tôt chaque année. En 2030, le Hajj aura lieu en avril et, au cours des prochaines années, il tombera en hiver, lorsque les températures seront plus douces.

Ces dernières années, les autorités saoudiennes ont installé de grands auvents et brumisateurs autour des lieux saints pour rafraîchir les pèlerins. À mesure que les températures grimpent, les autorités devront probablement renforcer ces mesures ou introduire de nouvelles stratégies telles que la limitation du nombre de pèlerins les années à forte chaleur, a conclu l’étude sur le stress thermique.

« Les personnes qui veulent faire le Hajj devraient avoir la possibilité de le faire », a déclaré Elfatih Eltahir, l’un des auteurs de l’étude. « Le réchauffement climatique va rendre les choses un peu plus difficiles – pendant quelques années, pour certaines personnes. »

Des militants musulmans ont lancé des initiatives locales visant à un «Hajj vert», encourageant les pèlerins à ne faire le voyage qu’une seule fois, à éviter les plastiques à usage unique et à compenser les émissions de carbone en plantant des arbres.

Le Hajj « peut être vert et durable s’il existe des politiques et des technologies intelligentes pour réduire l’empreinte écologique », a déclaré Odeh Jayyousi, professeur à l’Université du Golfe arabe à Bahreïn, qui étudie la durabilité et l’innovation.

L’utilisation de plastiques biodégradables, de tentes réutilisables et d’énergies renouvelables réduirait les gaz à effet de serre, a-t-il déclaré. L’intelligence artificielle pourrait être mise au service de la logistique, en rationalisant les déplacements et en veillant à ce que les avions et les bus soient pleins et ne passent pas trop de temps au ralenti.

« La jeune génération est consciente des compromis et de la nécessité de changer les modes de consommation », a déclaré Jayyousi. « Hajj peut offrir une plate-forme pour afficher les meilleures pratiques vertes à un public mondial. »

Riazat Butt, L’Associated Press