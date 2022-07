Les plans russes et israéliens frappent la Syrie dans des frappes séparées, tuant au moins 10 personnes

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – Au moins 10 personnes ont été tuées en Syrie dans la nuit et ce matin, à la suite de frappes israéliennes sur la capitale dans le sud et de frappes russes dans le nord-ouest du pays. Les informations de l’État syrien SANA ont rapporté des frappes israéliennes en provenance des hauteurs contestées du Golan peu après minuit vendredi, tuant trois soldats, en blessant sept autres et causant des dégâts matériels.

La télévision d’État jordanienne a rapporté plus tard que le nombre de soldats syriens était passé à cinq.

Les frappes aériennes israéliennes en Syrie ont ciblé des installations d’armes chimiques, selon des responsables

La Syrie signale régulièrement des frappes aériennes du voisin du sud d’Israël, son ennemi juré de longue date. Les frappes, rarement reconnues par Israël, ciblent généralement des installations militaires, des dépôts d’armes et d’autres endroits sous le contrôle de groupes alignés sur l’Iran.

Le mois dernier, des frappes aériennes que le gouvernement a attribuées à Israël ont frappé le principal aéroport de Syrie dans la capitale Damas, endommageant gravement les pistes et au moins un hall du terminal de l’aéroport.

L’ampleur des dommages et des pertes causés par ces frappes ne peut être vérifiée.

De l’autre côté du pays, dans la campagne du nord-ouest d’Idlib, des frappes aériennes russes ont tué sept civils, selon le groupe local de premiers intervenants, les Casques blancs. Une grève a rasé un modeste bâtiment dans une oliveraie qui était autrefois un élevage de poulets, a déclaré le bureau des médias des Casques blancs au Washington Post, tuant quatre enfants d’une même famille. Une autre frappe a tué deux hommes qui s’étaient approchés des lieux après l’attaque initiale.

Les photos publiées par le groupe montrent un bâtiment éventré avec des gravats et des couvertures et des oreillers colorés qui débordent. L’une montrait le cadavre d’une jeune fille, la moitié de son corps dépassant des décombres, le poignet orné de bracelets en or. Une autre montrait son oncle ensanglanté, assis pieds nus et jambes croisées, regardant les membres de la défense civile faire leur travail.

Le père et la mère des enfants sont soignés dans un hôpital, ont déclaré les Casques blancs, qui ont identifié la famille comme déplacée d’un village du nord-est de la campagne d’Alep.

Une autre attaque a frappé une résidence civile à proximité, tuant un homme à moto, a indiqué le groupe.

La Russie est un fervent partisan du président syrien Bachar al-Assad, dont la répression brutale des manifestations populaires qui ont éclaté en 2011 a largement fait de lui un paria mondial. L’intervention militaire de la Russie en 2015 a été une bouée de sauvetage pour Assad, qui à l’époque avait perdu de larges pans de la Syrie au profit de divers groupes rebelles et extrémistes.

La Russie et la Syrie ont mené des dizaines de frappes illégales à double frappe, selon un rapport

Assad a depuis récupéré une grande partie du territoire qu’il avait perdu, et alors que ses troupes, soutenues par des groupes alignés sur l’Iran et la puissance aérienne russe, ont récupéré du territoire, son gouvernement a chargé des bus verts avec d’anciens rebelles, leurs familles et leurs partisans et les a envoyés à le nord-ouest du pays.

L’enclave, qui s’étend sur le gouvernorat d’Idlib et ses environs, abrite environ 4,5 millions de personnes, dont beaucoup ont été déplacées à plusieurs reprises par la guerre. La zone est contrôlée par des groupes militants de l’opposition, et la détérioration des conditions de vie globales a laissé 4,1 millions de personnes dans le besoin d’aide humanitaire.

La guerre en Ukraine pourrait menacer la bouée de sauvetage des déplacés syriens

Les frappes aériennes sont devenues une norme tragique pour les Syriens vivant dans la région : les jeunes enfants qui ont grandi pendant la guerre qui a duré une décennie sont capables d’identifier les avions et le niveau d’impact que leur frappe aura. Mais Idlib avait traversé une période de calme relatif au cours des derniers mois, à la suite d’un raid mené en février par des commandos américains sur la maison d’Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, le chef du groupe militant État islamique.

La dernière frappe russe avait eu lieu 10 jours plus tôt, touchant des cibles militaires qui avaient échangé des tirs d’artillerie et de missiles avec les troupes gouvernementales syriennes.