Les plans post-lycée de Honey Boo Boo révélés par Mama June – Hollywood Life

Prochain arrêt : le collège ! Alana « Chérie Boo Boo » Thompson, 17 ans, se prépare pour la prochaine étape de ses études après avoir terminé ses études secondaires le samedi 20 mai. La mère d’Alana Maman June Shannon, 43 ans, a dévoilé les plans futurs de sa fille dans une nouvelle interview avec E ! Nouvelles le mercredi 24 mai.

Mama June a admis que Honey Boo Boo « prévoyait d’aller à l’université » et a expliqué que sa majeure serait les soins infirmiers néonatals, une spécialité en soins infirmiers qui aide les nouveau-nés. Maman June n’a pas révélé dans quelle université sa fille ira, mais il est clair qu’elle est très fière.

La star de télé-réalité est diplômée du Wilkinson County High School à McIntyre, en Géorgie. Quand Alana a traversé la scène, Mama June a partagé une vidéo d’elle-même l’encourageant, aux côtés des sœurs de Honey Boo Boo Lauryn « Citrouille » Efird, 23, et Anna « Mésange » Cardwell, 28. On pouvait tous les entendre crier leur soutien et leur amour pour la diplômée alors qu’elle obtenait son diplôme.

Alors que certaines personnes ont peut-être pensé que les applaudissements étaient un peu trop, Mama June a balayé les ennemis. « Nous avons à peu près crié tout le temps », a-t-elle déclaré E ! Nouvelles. « Certains opposants ont commenté, comme, ‘Mec, vous n’avez laissé personne d’autre entendre le nom de leur enfant.’ Mais c’est vraiment ce que vous êtes censé faire à la remise des diplômes, crier et hurler comme un fou, parce que nous n’étions pas la seule famille à faire ça.

Après que Honey Boo Boo ait eu sa cérémonie de remise des diplômes, elle a écrit un long message sur Instagram, célébrant qu’elle avait terminé ses études secondaires, montrant qu’elle était fière d’elle-même. « Pendant les quatre années où j’étais au lycée, j’avais toujours l’habitude de dire que je ne pouvais pas attendre d’avoir mon diplôme et c’est fou de penser que je peux réellement dire que j’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires maintenant », a-t-elle écrit. « C’est encore un peu surréaliste pour moi d’obtenir mon diplôme d’études secondaires. mais je peux enfin dire que je l’ai fait et si personne n’est fier de moi, je suis fier de moi-même.

Avant d’obtenir son diplôme, Alana a participé à de nombreux droits de passage typiques pour les lycéens aux États-Unis, y compris faire des portraits seniors et aller au bal. Elle semblait avoir eu une fabuleuse dernière année de lycée.

