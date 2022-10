Les plans phares de Liz Truss pour les zones d’investissement sont mis en conserve alors que le Trésor se démène pour combler le trou noir budgétaire de 40 milliards de livres sterling

L’Office for Budget Responsibility a été créé en 2010 pour fournir une analyse indépendante des finances publiques.

L’ex-chancelier Kwasi Kwarteng s’est précipité sur son mini-budget désastreux sans être accompagné de ses prévisions.

En conséquence, le gouvernement a été accusé d’avoir esquivé l’examen d’un trou dans les finances publiques.

L’éviction de M. Kwarteng a fait suite à un projet explosif de l’OBR qui a montré qu’il pourrait se situer entre 60 et 70 milliards de livres sterling.

Il a souligné le pouvoir qu’un groupe de fonctionnaires non élus exerce au Royaume-Uni.

L’affrontement entre l’ex-ministre de l’Intérieur Suella Braverman et Liz Truss visait également à apaiser l’OBR et qui a le plus grand mot à dire sur la migration.