Les plans nets zéro sont menacés par la crise de l’énergie alors que les entreprises freinent leurs investissements, prévient CBI

La crise de l’énergie sape les plans climatiques zéro net du Royaume-Uni alors que les entreprises freinent les investissements vitaux de réduction de CO2 pour payer des factures qui montent en flèche, avertissent les chefs d’entreprise.

Les patrons se préparent à arrêter de passer à des usines et des machines à faible consommation d’énergie, à acheter des véhicules électriques et à installer des éoliennes ou des panneaux solaires, selon la Confédération de l’industrie britannique.

Pas moins de trois entreprises sur 10 ont déclaré à une nouvelle enquête de la CBI que ces dépenses seraient “suspendues ou complètement arrêtées” à moins que le nouveau gouvernement n’agisse pour réduire considérablement les coûts de l’industrie.

Dans une interview avec L’indépendantl’organisation a déclaré que “le cœur et l’esprit” des patrons étaient entièrement derrière l’engagement net zéro – mais que la “dure réalité économique” met cela en péril.

“Les pressions sur les coûts et les flux de trésorerie affectent les investissements nets zéro qu’ils aimeraient réaliser – quelque chose doit céder”, a déclaré Matthew Fell, directeur principal des politiques de l’organisation.

Dans un appel à l’aide, la CBI demande que le Fonds de transformation de l’énergie industrielle – un programme visant à aider les entreprises à améliorer leur efficacité énergétique, d’une valeur de seulement 315 millions de livres sterling sur sept ans – soit renforcé.

Sinon, les investissements vers le zéro net seront retardés jusqu’à ce qu’il y ait « de meilleures conditions économiques pour appuyer sur le bouton Go », L’indépendant a été dit.

Le député Ed Miliband, le secrétaire fictif du changement climatique, a saisi l’appel à l’action de la CBI comme une preuve supplémentaire d’un “gouvernement conservateur absent endormi au volant”.

“Il est intolérable que les conservateurs continuent de ne proposer aucune solution à cette crise et s’opposent aux projets du Labour de geler les factures d’énergie cet hiver, d’isoler les maisons et de fournir le sprint d’énergie propre dont nous avons besoin”, a-t-il déclaré.

Les craintes sont accrues alors que l’engagement du Royaume-Uni de mettre fin à sa contribution au réchauffement climatique d’ici 2050 est déjà en grande difficulté, selon l’organisme de surveillance indépendant, le Climate Change Committee.

Son récent rapport a mis en garde contre “peu de preuves de livraison”, sans aucune politique en place pour agir sur un tiers des réductions d’émissions requises dans des domaines tels que les bâtiments et l’agriculture.

Pendant ce temps, les groupes verts sont désespérés par une course à la direction des conservateurs qui a vu Liz Truss et Rishi Sunak attaquer des mesures telles que les parcs éoliens et solaires, pour faire appel à la base du parti.

Un député conservateur de haut rang a suggéré que les membres du parti conservateur se soucient peu d’atteindre l’engagement net zéro, “parce que 90% d’entre eux seront morts”.

Maintenant, la CBI révèle la nouvelle menace pour l’objectif net zéro dans son enquête auprès de près de 600 entreprises – qui a révélé que 69% disent que leurs coûts énergétiques sont sur le point d’augmenter, avec près d’un tiers craignant des augmentations supérieures à 30%.

Son plan en trois points « prêt pour le four » apporterait une aide ciblée aux ménages et aux entreprises à risque et gèlerait le gel des tarifs des entreprises en 2023-24, ainsi que le lancement de la campagne d’efficacité énergétique.

La CBI a déclaré qu’elle connaissait une entreprise manufacturière qui avait déjà interrompu les investissements verts – confrontée à une multiplication par trois des factures énergétiques annuelles au cours des 18 derniers mois, passant d’environ 700 000 £ à environ 2,4 millions de £.

Une imprimerie avait interrompu ses investissements suite à une augmentation de 150 % de ses coûts, tandis qu’une entreprise du secteur du verre ne pouvait plus se permettre d’électrifier ses processus ou de passer à des carburants plus verts.

“L’énergie est passée d’un panier de coûts pour la grande majorité des entreprises à quelque chose qui se profile maintenant assez grand, donc c’est un cas de besoins incontournables et ces choix viennent au premier plan”, a ajouté M. Fell.

« Il y a un risque que les investissements vitaux des entreprises soient suspendus ou complètement arrêtés. Cela, à son tour, pourrait constituer une menace réelle pour la reprise économique du Royaume-Uni et la transition nette zéro. »

Les entreprises sont frustrées par le fait que l’attention du public se concentre sur les ménages qui envisagent une augmentation hivernale du plafond des prix de l’énergie à plus de 4 000 £, tandis que les entreprises souffrent également.

“Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de vue le fait que de nombreuses entreprises viables sont sous pression et pourraient facilement basculer dans la détresse sans action”, a déclaré M. Fell.

Mme Truss, la grande favorite pour s’emparer de la couronne conservatrice le 5 septembre, et M. Sunak ont ​​été critiqués pour ne pas avoir établi de plans pour la crise énergétique.

S’exprimant avant les rafles à Birmingham, Mme Truss a insisté sur le fait qu’elle reconnaissait “les problèmes auxquels les gens sont confrontés”, mais a déclaré: “Ce que je ne peux pas faire aujourd’hui, c’est annoncer un futur budget complet.”

Elle a répété que la “première escale doit être la réduction des impôts”, malgré les critiques, ils profiteront massivement aux riches, après avoir précédemment critiqué les “aides” au public.

Un patron de l’énergie a déclaré que son probable chancelier, le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng, avait révélé qu’il envisageait de créer un fonds de crise soutenu par l’État pour bloquer les augmentations de factures – pour un coût pouvant atteindre 100 milliards de livres sterling.