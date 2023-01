Les plans «impressionnants» de Soldier Field ne donneraient pas la propriété du stade Bears, déclare le maire Hayes – Shaw Local

Le maire d’Arlington Heights, Tom Hayes, a qualifié « d’impressionnants » les projets de transformation de Soldier Field avec un dôme et un campus commercial et de divertissement environnant, mais il a déclaré que la proposition ne changeait pas la raison pour laquelle les Bears de Chicago envisageaient de réaménager Arlington Park.

“Certes, c’est une vidéo très impressionnante”, a déclaré Hayes à propos de la vision du développeur du stade, Bob Dunn, pour le stade au bord du lac, publiée dimanche à reimaginesoldierfield.com.

“Mais cela ne résout vraiment pas le problème des Bears en termes de propriété de leur propre stade”, a déclaré Hayes lundi. « Comme ils l’ont toujours dit, ils ne cherchent pas seulement à mettre un dôme sur Soldier Field. Ils cherchent à améliorer leur franchise et la valeur de leur franchise en possédant leur propre stade et en contrôlant ce qu’ils font sur et autour de la propriété.

“Donc, même si cela a l’air vraiment sympa et que je ferais la même chose si j’étais le maire (Lori) Lightfoot en essayant de conserver une entreprise comme celle-là, je ne pense pas que cela ait beaucoup d’impact en termes de Bears ‘ se concentrer sur le réaménagement d’Arlington Park.

Hayes a déclaré que la franchise NFL est à quelques semaines de la clôture prévue de son achat de 197,2 millions de dollars de l’hippodrome fermé de 326 acres à Churchill Downs Inc.

C’est à cause de ce contrat en attente que les responsables de l’équipe des Bears ont déclaré qu’ils ne recherchaient pas d’autres offres ou sites de stade, y compris des rénovations à Soldier Field.

Lundi, un porte-parole de l’équipe a réitéré que le seul projet potentiel que le club explore pour un nouveau développement de stade est à Arlington Park.

Dunn, qui a aidé à développer des stades NFL nouveaux ou rénovés à Minneapolis, Detroit et Green Bay, a publié dimanche plus de détails sur sa proposition de transformation de Soldier Field. Les plans initiaux de son entreprise, Landmark Development, ont été annoncés en juillet après que Lightfoot l’ait amené dans le cadre de son argumentaire pour garder les Bears dans la ville.

Dunn a estimé que sa proposition permettrait aux Bears d’économiser au moins 1 milliard de dollars sur le coût d’un départ à zéro à Arlington Heights – un stade et un quartier à usage mixte attenant qui pourrait coûter 5 milliards de dollars.

Hayes a déclaré que les plans ambitieux de refaire Soldier Field sont conceptuellement similaires à ce que les Bears envisagent à Arlington Park. Mais la principale différence est la propriété, puisque l’équipe loue actuellement Soldier Field au Chicago Park District et partage les revenus avec la ville.

“Ils espèrent faire essentiellement la même chose à Arlington Park”, a déclaré Hayes à propos du réaménagement, “avec l’avantage de posséder leur propre stade et d’avoir le contrôle sur les utilisations auxiliaires.”

https://www.dailyherald.com/news/20230109/impressive-soldier-field-plans-wouldnt-give-bears-stadium-ownership-mayor-hayes-says