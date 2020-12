Christopher Biggins, l’ami proche de Dame Barbara Windsor, a partagé ses plans pour ses funérailles.

La mort de la légende d’EastEnders et de Carry On la semaine dernière a choqué le pays la semaine dernière, provoquant des hommages allant des fans à ses co-stars d’Albert Square en passant par le Premier ministre et même le prince de Galles.

Christopher, qui était copain avec Babs pendant quatre décennies stupéfiantes, a déclaré aujourd’hui qu’il «honorait» d’être l’un des 30 invités de ses funérailles.

Les règles actuelles de Covid limitent les nombres à 30.

Et Christopher sait que Barbara serait ravie d’entendre ce que les gens ont à dire à son sujet depuis sa mort.

Apparaissant sur le déjeuner emballé de Steph, il a fait remarquer à l’hôte de Steph McGovern: « Steph, ce que j’ai à vous dire est – je souhaite que lorsque nous mourrons, nous tous – nous avions 24 heures à regarder vers le bas pour entendre ce que les gens disent de nous.









«Parce que Barbara aurait été ravie. Je n’ai jamais vu un tollé d’horreur de la part de tout le monde à propos de sa mort.

«Elle était la femme la plus extraordinaire et elle était une de mes amies pendant 40 ans et elle était si spéciale. Nous sommes partis en vacances ensemble et nous avons fait des spectacles à travers le pays.

« Nous avons été partout. Elle était extraordinaire. »







(Image: Caractéristiques de Ray Crowder / Rex)







(Image: Alan Davidson / Silverhub / REX / Shut)



Discutant du mari de Barbara, Scott Mitchell, Christopher a ajouté: « Son mari Scott est un ange, c’est un saint … il a été fantastique et cela a été terrible pour lui parce qu’avec son état, je ne savais pas avec la maladie d’Alzheimer, vous oubliez de manger et vous oubliez de boire, c’est le nombre de personnes qui meurent avec la maladie.

« Mais il est [Scott] toujours été là. Tout le monde a fait caca ce mariage parce qu’ils ont dit qu’il y avait une énorme différence entre leurs âges. «

Et lui a demandé s’il avait été en contact avec Scott, Christopher a ajouté: « Oui, je suis très honoré parce que vous ne pouvez avoir que 30 personnes à l’enterrement, et je suis l’un des orateurs.







(Image: Internet inconnu)



« Anna Karen parle de sa jeunesse, je parle du milieu de sa vie et de Ross [Kemp] d’EastEnders parle de cette partie de sa vie. Ce sera très, très triste.

«J’aurais aimé qu’il y ait un moyen de l’enregistrer pour que les gens puissent le regarder en ligne. Ça va être une journée terrible, c’est en janvier mais nous sommes tous là pour lui et pour elle. Elle était très spéciale.

* Steph’s Packed Lunch est diffusé en semaine à 12h30 sur Channel 4.