Les plans économiques de Trump aggraveraient l’inflation, selon les experts

WASHINGTON– Avec la bravade qui le caractérise, Donald Trump a juré que si les électeurs le reconduisaient à la Maison Blanche, « l’inflation disparaîtrait complètement ».

C’est un message adapté aux Américains qui sont toujours exaspérés par la hausse des prix à la consommation amorcée il y a trois ans et demi.

Pourtant, la plupart des économistes traditionnels affirment que les propositions politiques de Trump ne viendront pas à bout de l’inflation. Ils rendraient les choses pires. Ils préviennent que ses projets d’imposer des droits de douane énormes sur les produits importés, d’expulser des millions de travailleurs migrants et d’exiger que la Réserve fédérale ait son mot à dire sur la politique des taux d’intérêt entraîneraient probablement une hausse des prix.

Seize économistes lauréats du prix Nobel signé une lettre en juin, exprimant sa crainte que les propositions de Trump ne « relancent » l’inflation, qui a chuté depuis son pic à 9,1 % en 2022 et qui est en baisse. presque retour à l’objectif de 2% de la Fed.

Les économistes du prix Nobel ont souligné qu’ils ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d’alarme.

« Des chercheurs non partisans, ont-ils déclaré, prédisent que si Donald Trump met en œuvre son programme avec succès, cela augmentera l’inflation. »

Le mois dernier, le Peterson Institute for International Economics prédisait que les politiques de Trump – les expulsions, les taxes à l’importation et les efforts visant à éroder l’indépendance de la Fed – allaient faire grimper fortement les prix à la consommation deux ans après le début de son deuxième mandat. L’analyse de Peterson conclut que l’inflation, qui devrait normalement atteindre 1,9 % en 2026, grimperait entre 6 % et 9,3 % si les propositions économiques de Trump étaient adoptées.

De nombreux économistes ne sont pas non plus ravis du programme économique de la vice-présidente Kamala Harris. Ils rejettent, par exemple, sa proposition de lutter contre les prix abusifs comme un outil inefficace contre les prix élevés des produits alimentaires. Mais ils ne considèrent pas sa politique comme particulièrement inflationniste.

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, et deux collègues ont estimé que la politique de Harris laisserait les perspectives d’inflation pratiquement inchangées, même si elle bénéficiait d’une majorité démocrate dans les deux chambres du Congrès. En revanche, un Trump sans entraves entraînerait une hausse des prix de 1,1 point de pourcentage en 2025 et de 0,8 point de pourcentage en 2026, ont-ils conclu.

Les taxes sur les importations – les droits de douane – sont La politique économique de Trump. Il affirme que les droits de douane protègent les emplois dans les usines américaines de la concurrence étrangère et offrent de nombreux autres avantages.

Pendant son mandat, Trump a déclenché une guerre commerciale avec la Chine, imposant des droits de douane élevés sur la plupart des produits chinois. Il a également augmenté les taxes à l’importation sur l’acier et l’aluminium étrangers, les machines à laver et les panneaux solaires. Il a des projets encore plus ambitieux pour un second mandat : ​​Trump veut imposer un Tarif de 60 % sur tous les produits chinois et un droit de douane « universel » de 10 ou 20 % sur tout ce qui entre aux États-Unis.

Trump insiste sur le fait que le coût de la taxation des biens importés est absorbé par les pays étrangers qui produisent ces biens. La vérité, cependant, est que les importateurs américains paient les droits de douane – et répercutent généralement ce coût sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés, ce qui explique pourquoi les Américains eux-mêmes finissent par supporter le coût des droits de douane.

De plus, à mesure que les droits de douane augmentent le coût des importations, la concurrence affaiblie des produits étrangers permet aux producteurs américains d’augmenter plus facilement leurs propres prix.

« Il ne fait aucun doute que les tarifs sont inflationnistes », a déclaré Kent Smetters du Penn Wharton Budget Model de l’Université de Pennsylvanie, qui étudie les coûts des politiques gouvernementales. « Le montant exact – c’est là que les économistes peuvent en débattre. »

L’impact inflationniste des droits de douane peut dépendre de la façon dont les consommateurs réagissent à la hausse des prix des importations : continuent-ils à acheter les produits étrangers les plus chers – qu’il s’agisse d’une cafetière chinoise, d’une boîte de chocolats suisses ou d’une voiture fabriquée au Mexique ? Ou se tournent-ils vers un produit alternatif fabriqué aux États-Unis ? Ou arrêter complètement d’acheter de tels produits ?

Kimberly Clausing et Mary Lovely du Peterson Institute ont calculé que la taxe de 60 % proposée par Trump sur les importations chinoises et ses droits de douane haut de gamme de 20 % sur tout le reste imposeraient, ensemble, une perte après impôt à un ménage américain typique de 2 600 dollars par an. année.

Trump a fait des déclarations invraisemblables en faveur de politiques protectionnistes. Lorsqu’on lui a demandé comment il compterait réduire les prix des produits alimentaires – un irritant particulièrement pour de nombreux Américains – Trump a répondu que le pays devrait limiter l’importation de produits alimentaires parce que les agriculteurs américains sont « décimés » par la concurrence étrangère.

« C’est un peu absurde de dire que je m’inquiète des prix élevés des denrées alimentaires et que je souhaite donc imposer une taxe sur les importations alimentaires », a déclaré Clausing, qui est également économiste à l’UCLA et spécialisé en politique fiscale. « À mesure que vous les taxez, la nourriture à l’épicerie devient absolument plus chère. »

Une grande partie de la nourriture consommée aux États-Unis – environ 60 % des fruits frais et 38 % des légumes – est importée, selon les données du ministère de l’Agriculture. Moins de 1 % des bananes consommées par les Américains sont cultivées dans le pays. La grande majorité est importée. Les États-Unis cultivent moins de 1 % du café qu’ils consomment. Elle importe plus de 70 % de ses produits de la mer.

« Trump utilise les droits de douane comme un outil politique pour exprimer son fort scepticisme à l’égard de la mondialisation en général – ‘l’Amérique d’abord' », a déclaré Zandi de Moody’s Analytics. « Le fait que cette position politique soit inflationniste est très difficile à comprendre pour la plupart des électeurs, surtout lorsqu’on leur dit le contraire. »

La campagne Trump souligne que l’inflation américaine est restée faible même si Trump a imposé des tarifs douaniers de manière agressive en tant que président. Les prix à la consommation n’ont augmenté que de 1,9 % en 2018, 2,3 % en 2019 et 1,4 % en 2020. Et ils notent qu’une fois au pouvoir, l’administration Biden-Harris a conservé la plupart des tarifs douaniers de Trump, bien que Harris ait critiqué son projet d’étendre considérablement leur utilisation. .

« Au cours de son premier mandat, le président Trump a institué des tarifs douaniers contre la Chine qui ont créé des emplois, stimulé les investissements et n’ont entraîné aucune inflation », a déclaré Anna Kelly, porte-parole du Comité national républicain.

Mais Zandi de Moody’s Analytics a noté que l’ampleur même des nouvelles propositions tarifaires de Trump a considérablement modifié les calculs.

« Les tarifs douaniers de Trump en 2018-2019 n’ont pas eu un impact aussi important car ils ne représentaient qu’un peu plus de 300 milliards de dollars sur les importations principalement chinoises », a-t-il déclaré. « L’ancien président parle maintenant de droits de douane sur plus de 3 000 milliards de dollars de produits importés dans tous les pays. »

Et le contexte inflationniste était radicalement différent lors du premier mandat de Trump. À l’époque, la Fed se préoccupait principalement d’une hausse de l’inflation, et non d’une baisse, jusqu’à son objectif de 2 %. Le rebond inattendu de l’économie après la récession due au COVID-19 en 2020 a provoqué de graves pénuries de pièces et de main-d’œuvre et a déclenché des pressions inflationnistes qui étaient restées en sommeil pendant des décennies.

Trump, qui a invoqué une rhétorique incendiaire et répandu des mensonges diabolisant les immigrés, a promis la « plus grande opération d’expulsion de l’histoire de notre pays ». Il affirme qu’elle ciblerait les millions d’étrangers vivant illégalement aux États-Unis.

Une vague d’immigrants, comme celle qu’ont connue les États-Unis ces dernières années, tend à faciliter l’embauche de travailleurs par les entreprises. Le résultat est que cela peut contribuer à freiner l’inflation en atténuant la pression sur les employeurs pour qu’ils augmentent fortement les salaires et qu’ils répercutent la hausse des coûts de main-d’œuvre sur leurs clients en augmentant les prix.

Les nouveaux immigrants dépensent également de l’argent, notamment pour se loger, ce qui, du moins en théorie, peut alimenter une pression à la hausse sur les prix et les loyers. Mais de nombreux économistes doutent que cela se produise actuellement. Paul Ashworth de Capital Economics note que les immigrants d’aujourd’hui sont très susceptibles de travailler et moins susceptibles de dépenser que les Américains nés dans le pays, en partie parce qu’ils envoient généralement de l’argent à leurs proches dans leur pays d’origine. De nombreux économistes affirment en fait que l’effet global de l’immigration accrue a été de contribuer à maîtriser l’inflation tout en évitant une récession douloureuse – en d’autres termes, de parvenir à un « atterrissage en douceur » économique.

Le Congressional Budget Office a rapporté en janvier que l’immigration nette – arrivées moins départs – avait atteint 3,3 millions en 2023, soit plus du triple de ce qu’il avait prévu. Les employeurs avaient besoin des nouveaux arrivants. L’économie étant sortie de la récession pandémique, les entreprises avaient du mal à embaucher suffisamment de travailleurs pour répondre aux commandes des clients, en particulier parce que de nombreux baby-boomers nés dans le pays entraient ou approchaient de la retraite.

Les immigrants ont comblé le vide. Au cours des quatre dernières années, le nombre de personnes aux États-Unis qui ont un emploi ou qui en recherchent un a augmenté de près de 8,5 millions. Environ 72 % d’entre eux sont nés à l’étranger.

Les économistes Wendy Edelberg et Tara Watson du projet Hamilton de la Brookings Institution ont découvert cela en augmentant le nombre de travailleurs. l’afflux d’immigrants a permis aux États-Unis de créer des emplois sans surchauffe ni accélération de l’inflation.

Dans le passé, les économistes estimaient généralement que les employeurs américains ne pourraient pas créer plus de 100 000 emplois par mois sans surchauffer l’économie et déclencher l’inflation. Mais quand Edelberg et Watson ont inclus la poussée d’immigration dans leurs calculs, ils ont constaté que la croissance mensuelle de l’emploi pourrait atteindre 160 000 à 200 000 sans exercer de pression à la hausse sur l’inflation.

Les expulsions massives de Trump, si elles étaient réalisées, changeraient tout. L’Institut Peterson estime que le taux d’inflation aux États-Unis serait de 3,5 points de pourcentage plus élevé en 2026 si une deuxième administration Trump parvenait à expulser les 8,3 millions de travailleurs immigrés sans papiers censés travailler aux États-Unis.

Trump a alarmé de nombreux économistes en août en déclarant qu’il le ferait. chercher à avoir « notre mot à dire » dans les décisions de la Fed en matière de taux d’intérêt.

La Fed est le principal combattant de l’inflation du gouvernement. Il s’attaque à une inflation élevée en augmentant les taux d’intérêt pour tenter de restreindre les emprunts et les dépenses, de ralentir l’économie et de freiner la hausse des prix. En mars 2022, la Fed a lancé une série agressive de hausses de taux pour lutter contre la pire poussée d’inflation depuis quatre décennies. D’un pic à 9,1%, l’inflation est retombé proche de l’objectif de 2% de la Fed.

Recherche économique a constaté que la Fed et les autres banques centrales ne peuvent gérer efficacement l’inflation que si elles restent indépendantes des pressions politiques. En effet, augmenter les taux pour lutter contre l’inflation ralentit généralement l’économie et provoque parfois une récession. Les politiciens préfèrent généralement que la Fed n’augmente pas ses taux, ce qui pourrait mettre en péril leur réélection.

En tant que président, Trump fréquemment traqué Jerome Powell, le président de la Fed qu’il avait choisi, a baissé les taux pour tenter de relancer l’économie. Pour de nombreux économistes, la pression publique de Trump sur Powell a même dépassé les tentatives faites par les présidents Lyndon Johnson et Richard Nixon pour pousser les précédents présidents de la Fed à maintenir les taux bas – des mesures qui ont été largement accusées d’avoir contribué à stimuler l’inflation chronique de la fin des années 1960 et des années 1970.

« La perception selon laquelle la banque centrale danse sur la mélodie préférée d’un président (…) compromettrait sa capacité à relever les taux d’intérêt alors qu’elle estime que cela est nécessaire pour lutter contre l’inflation », a déclaré Samuel Gregg, économiste politique à l’Université libre d’État. groupe de réflexion sur le marché American Institute for Economic Research.

Le rapport de l’Institut Peterson a révélé que bouleverser l’indépendance de la Fed entraînerait une augmentation persistante de l’inflation de 2 points de pourcentage par an.

« Alors que Trump promet de ‘faire payer les étrangers' », concluent les chercheurs dans leur rapport Peterson, « notre analyse montre que sa politique finira par faire payer le plus aux Américains. »