Les plans économiques de Liz Truss restent «insoutenables» malgré un revirement humiliant sur le taux d’imposition de 45p

Les plans d’imposition et de dépenses de Liz Truss restent “insoutenables” après son demi-tour sur le taux d’imposition de 45p pour les hauts revenus, a déclaré un expert économique de premier plan.

La descente humiliante, annoncée ce matin par Kwasi Kwarteng, réduira les réductions d’impôts non financées dans le mini-budget du chancelier de seulement 2 milliards de livres sterling, passant de 45 milliards de livres sterling à 3 milliards de livres sterling, a déclaré Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies.

Cette différence est “insignifiante” en termes économiques et n’aura probablement pas beaucoup d’effet sur l’opinion des marchés financiers ou de la Banque d’Angleterre sur l’ensemble du paquet, a déclaré M. Johnson à la BBC News Channel.

“C’était la plus petite mesure fiscale du mini-budget”, a-t-il déclaré. “Dans la mesure où ce que nous avons vu il y a quelques semaines conduisait à une insoutenabilité budgétaire, c’est toujours le cas.

“Rien n’a vraiment changé. Ce qui a changé, peut-être, c’est le sentiment que c’est un gouvernement qui reculera, qui écoutera et prendra l’opinion au sérieux.

M. Johnson a déclaré que la “grande histoire” du mini-budget restait qu’il offrait un ensemble non financé de réductions d’impôts totalisant plus de 40 milliards de livres sterling sans le soutien d’une évaluation indépendante par le chien de garde des dépenses de l’Office for Budget Responsibility.

“Nous sommes assez confiants que sur les plans fiscaux et de dépenses actuels, le gouvernement est sur la bonne voie pour avoir une politique budgétaire insoutenable – en d’autres termes, la dette augmente avec le temps”, a-t-il déclaré. “Donc, de ce point de vue, c’est à peu près ce que nous étions.”