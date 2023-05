Les plans d’un troisième aéroport pour le comté de Will relancés – Shaw Local

Les législateurs de l’État ont déclaré qu’ils avaient lancé des plans apparemment dormants pour construire un troisième aéroport majeur dans le comté de Will avec un projet de loi qui a été approuvé mercredi.

La législation envoyée au gouverneur obligerait l’État à établir un processus pour trouver des partenaires pour construire un aéroport de banlieue sud.

L’État a acheté des terrains dans la partie orientale du comté de Will autour de Monee pendant des décennies dans le but de construire un jour un troisième aéroport régional pour la région de Chicago.

Mais le projet n’a jamais décollé.

Il n’est pas clair si la dernière législation fera avancer le projet ou ajoutera à la controverse de plusieurs décennies qui a accompagné les projets de construction d’un aéroport dans le comté rural de Will, où la plupart des résidents n’en veulent pas.

« Cela a été discuté depuis 1967 pour être exact », a déclaré le sénateur Michael Hastings, D-Frankfort.

Hastings a soutenu le projet de loi 2531 et a déclaré qu’il pensait que cela ferait avancer les plans d’un aéroport vers la construction.

Il a noté que la législation exige que le ministère des Transports élabore un processus de pré-qualification pour les développeurs d’aéroports potentiels en six mois.

« Cela permet aux gens de soumettre des propositions s’ils veulent y construire un aéroport », a-t-il déclaré.

Dans le passé, l’État a recherché des partenaires de développement privés pour construire un aéroport qui servirait de plaque tournante potentielle de fret pour la région de Chicago.

Hastings a déclaré que le développement de l’aéroport combiné aux centres intermodaux et aux chemins de fer du comté de Will fera de la banlieue sud « une plaque tournante du transport ».

La sénatrice d’État Rachel Ventura, D-Joliet, qui a voté contre la législation, a déclaré qu’un aéroport de fret exacerberait les problèmes de camionnage et de route qui existent déjà dans le comté de Will en mettant plus de fret sur les autoroutes de la région.

« Ils vont transporter des produits par camion dans les chantiers intermodaux au lieu d’utiliser les chemins de fer », a déclaré Ventura.

Elle a noté que la législation était opposée par les membres du Will County Board et du Will County Farm Bureau.

« Il n’y a aucune garantie que cette législation qui passe signifie que demain nous aurons un aéroport », a déclaré Ventura.