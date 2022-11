Les plans d’un hôtel de 164 chambres sur le site de l’ancien poste de police de St. Charles continuent de susciter l’opposition – Shaw Local

Un groupe de résidents de St. Charles continue d’exprimer son opposition à une proposition de construction d’un hôtel de 164 chambres sur le site de l’ancien poste de police le long de la rivière Fox à St. Charles.

L’opposition est centrée sur les plans de Frontier Development pour le site. Frontier Development, en partenariat avec The Prime Group et Architectural Wood Expressions, basés à Chicago, propose de construire un immeuble de six étages et un garage de stationnement qui contiendraient 107 unités résidentielles, quatre restaurants, 164 chambres d’hôtel, un spa/centre de remise en forme et un espace de conférence . Une place extérieure de 85 000 pieds carrés, deux piscines sur le toit et 750 pieds linéaires de promenade publique sur la rivière font également partie des plans.

Le projet coûterait environ 150 millions de dollars à construire, les promoteurs demandant à la ville un financement par augmentation d’impôt allant jusqu’à 20 millions de dollars et un financement de partage des revenus fourni par la ville.

La mairesse de St. Charles, Lora Vitek, a récemment déclaré qu’elle prévoyait de revoir le processus de réaménagement au printemps. La discussion sur les deux plans conceptuels du site a été abandonnée lors de la réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal de St. Charles le 14 novembre.

“La proposition de développement Frontier reste inexplicablement sur la table pour un examen plus approfondi par le conseil municipal”, a déclaré le résident Mike Kanute en s’adressant aux échevins le 14 novembre lors de la partie des commentaires publics de la réunion. “Et jusqu’à ce qu’il soit supprimé, nous continuerons d’exprimer une forte opposition de la communauté à ce projet.”

Canute et sa femme, Eileen, qui ont également pris la parole lors de la réunion, font partie d’un groupe appelé Citoyens pour un développement responsable. Le groupe s’oppose au plan pour plusieurs raisons, notamment que la proposition est trop grande pour le bord de la rivière et que la circulation dense submergera les quartiers environnants et la rue Main.

Le groupe s’oppose également au financement proposé de 20 millions de dollars par augmentation d’impôt et au financement du partage des revenus fourni par la ville.

“La communauté a été extrêmement claire en vous exprimant que la proposition Frontier ne peut pas se produire”, a-t-il déclaré. « Les citoyens ne veulent aucune partie de ce concept. Si vous nous écoutez, lisez vos e-mails et voyez les commentaires publics de sources en ligne que nous vous transmettons régulièrement, alors vous devez savoir que nous ne voulons pas d’un hôtel de 164 chambres qui ne correspond pas à ce site, et si nous sommes pour être honnête, est voué à l’échec avec le prix à partir de 300 $ la nuit. Nous ne voulons pas de l’asphalte sur le bord de la rivière qui accompagne ce projet. Nous ne voulons pas que l’accès au bord de la rivière soit isolé de la communauté. Nous ne voulons pas de la circulation massive qui sera inévitablement créée par ce projet et ruinera le quartier adjacent.

Les résidents de St. Charles ont rempli les salles du conseil municipal le 10 octobre pour entendre parler de deux propositions de réaménagement de l’ancien site du poste de police de St. Charles. Lors de la réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal, Murphy Development Group et Frontier Development, basés à Chicago, qui ont participé à plusieurs projets au centre-ville de St. Charles, ont présenté leurs plans pour le terrain.

Murphy Development Group propose de construire un immeuble de cinq à sept étages qui abriterait 141 appartements, un restaurant et un espace de vente au détail. Le projet coûterait environ 60,5 millions de dollars, le promoteur ne recherchant aucune incitation de la part de la ville.

Plus de 1 300 personnes ont signé des pétitions contre la proposition de Frontier Development, a déclaré Kanute. Le groupe souhaite que la ville relance le processus de réaménagement.

“Prenez votre temps pour revoir le processus et recommencez”, a-t-il déclaré.

D’autres personnes ont également exprimé leurs préoccupations concernant les plans de réaménagement lors de la réunion, notamment Gary Swick, un résident d’Elgin. Il est président du groupe à but non lucratif Friends Of The Fox River.

La mission du groupe est de préserver, restaurer et protéger les ressources du bassin versant de la rivière Fox.

“Il est essentiel que les planificateurs comprennent et apprécient la valeur réelle de la rivière Fox pour votre communauté”, a déclaré Swick en s’adressant aux échevins. « Nous vous demandons de tenir compte de votre impact sur et avec la rivière Fox dans toutes vos prises de décision… Les villes fluviales sont vraiment spéciales. Vous ne pouvez pas les fabriquer. Cette ville a été fondée parce qu’il y avait une rivière ici.

Martha Gass, qui est également membre de Citizens for Responsible Development, a déclaré aux échevins qu’elle ne pensait pas qu’il serait approprié de construire un grand bâtiment le long du fleuve.

“Les gens viennent à St. Charles parce qu’il y a ce sentiment d’ouverture”, a-t-elle déclaré. “Ce serait terrible de simplement enlever ça.”

En réponse, Vitek a déclaré que la ville revoyait le processus d’examen et prenait un certain temps pour accumuler des informations et des données pour prendre la prochaine décision.

“Nous ne voulons pas agir à la hâte ou sur la base de sentiments et d’émotions”, a déclaré Vitek. «Nous sommes tellement chanceux à St. Charles d’avoir un personnel expert. Certains sont titulaires dans notre communauté et certains sont nouveaux dans notre communauté et apportent une nouvelle perspective et des expériences au-delà de celles de St. Charles. La décision de demander à notre personnel de recueillir des informations, des données et des documents basés sur leur expertise et leurs recherches pour aider à prendre une décision est une décision que je continuerai de soutenir. J’ai hâte d’examiner les informations que le personnel recueillera au cours des prochains mois, notamment, mais sans s’y limiter : les études de circulation, les études de stationnement, les informations sur la vitalité économique et toute autre recommandation qu’ils soumettront au conseil municipal. »

Vitek a déclaré que les commentaires des résidents font partie intégrante de ce processus et ont été recueillis de diverses manières et continueront d’être accumulés par courrier électronique, par des commentaires publics lors de réunions et par des interactions avec le conseil municipal.

« Les opinions et les pensées de chaque résident sont importantes », a-t-elle déclaré. « Le réaménagement du site de l’ancien poste de police a suscité de nombreuses discussions, reflétant une variété de points de vue et suscitant parfois une réponse passionnée. Je salue la discussion et tous les discours qui se concentrent sur la positivité de ce qu’est et de ce qu’il peut être Saint-Charles. Je conduirai toujours mes décisions sur la base d’une telle positivité.

Vitek a noté que de nombreux projets passionnants sont en cours à St. Charles, notamment l’achèvement du projet d’agrandissement de First Street Plaza, un nouveau développement résidentiel du côté est de la ville et des plans futurs pour Charlestowne Mall et Pheasant Run.

“L’énergie continuera d’être dépensée pour ces projets, car des informations sont recueillies pour aider à prendre des décisions concernant l’ancien site du poste de police”, a-t-elle déclaré. “Je suis impatient de continuer à diriger avec positivité, sachant l’excellent travail que nous pouvons accomplir avec les conseils de notre conseil municipal et les efforts de notre personnel.”