Les plans d’un autre « convoi de la liberté » au Canada abandonnés

Bauder faisait partie des dizaines de personnes arrêtées en février 2022 lors du premier convoi. Il fait face à des accusations de méfait et de désobéissance aux ordonnances du tribunal et à la police. L’une des conditions de sa mise en liberté sous caution l’empêche de se rendre au centre-ville d’Ottawa.

Dans les semaines qui ont précédé la première manifestation à Ottawa, Bauder a rédigé un « protocole d’entente » et a tenté de le remettre à la gouverneure générale Mary Simon. Il lui a demandé, ainsi qu’à tous les sénateurs en exercice, de signer un accord qui renverserait le gouvernement et ferait de Simon, des sénateurs, de Bauder, de sa femme Sandra et d’un autre homme le gouvernement canadien officiel.