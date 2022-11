Les plans du premier anniversaire de mariage de Katrina Kaif et Vicky Kaushal RÉVÉLÉS [Exclusive]

Katrina Kaif et Vicky Kaushal fêteront leur premier anniversaire ensemble le 9 décembre. Les tourtereaux achèveront bientôt un an de leur mariage et les fans de Vickat ont hâte de savoir comment ils vont célébrer cette journée spéciale. Eh bien, quand Bollywood Life sera là, pas de panique, nous vous dirons ce que le couple a prévu pour son premier anniversaire. Une source proche de Bollywood Life révèle que Katrina et Vicky sont sacrément excitées car elles termineront un an de leur plan à vie. Ils savaient que quelque chose est PARFAIT chez eux et c’est la raison pour laquelle ils n’ont même pas pensé à se marier et à passer leur vie ensemble et ils sentent qu’en un clin d’œil, ils ont même terminé un an. Katrina et Vicky ont prévu une escapade romantique dans leur destination de vacances préférée, les Maldives. Et cette fois, ils voyageront seuls et ne passeront que mon temps.

La source ajoute en outre que Katrina et Vicky avaient un emploi du temps chargé même après leur mariage en raison de leurs engagements professionnels et n’ont pas pu partir en vacances. Mais ils ont déjà planifié leurs vacances autour de leur anniversaire et passeront la journée spéciale ensemble. tandis qu’avant de partir, la famille Kaushal pourrait avoir une petite puja pour demander la bénédiction des ancêtres et du dieu et prier pour leur unité pour toujours. Veena Kaushal a même appelé leur pandit familial pour donner au couple toute la positivité dont ils ont besoin dans leur mariage.

Katrina et Vicky ont planifié ces vacances ensemble car elles croient en la transparence et n’aiment pas les histoires en matière de vacances. Mais le couple a prévu quelque chose de spécial l’un pour l’autre et nous ne savons pas ce que c’est. Mais nous avons hâte qu’ils publient leur photo de leurs vacances romantiques.