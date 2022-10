Les plans du comté du Nevada pour compter à la main les premiers bulletins de vote contestés

RENO, Nevada (AP) – Un comté rural du Nevada où les théories du complot sur les machines à voter sont profondes prévoit de commencer à compter manuellement ses bulletins de vote par correspondance deux semaines avant le jour du scrutin, un processus qui risque de publier les résultats du vote anticipé.

Plusieurs groupes de vote et de défense des droits civiques ont déclaré lundi qu’ils s’opposaient à la proposition et envisageraient une action en justice si le comté de Nye allait de l’avant avec son plan.

Le Nevada est l’un des 10 États qui autorisent les bureaux électoraux locaux à commencer à compiler les bulletins de vote avant le jour du scrutin, mais les machines qui le font généralement sont programmées pour ne pas publier les résultats. Les responsables du comté de Nye prévoient un décompte manuel complet en plus d’une tabulation primaire par machine pour les élections de novembre. Cette décision a été motivée par des allégations non fondées de fraude impliquant des machines à voter lors de l’élection présidentielle de 2020.

Le greffier du comté de Nye, Mark Kampf, a déclaré que les équipes de comptage manuel commenceraient à compter les bulletins de vote par correspondance le 26 octobre, un peu moins de deux semaines avant le jour du scrutin.

Les décomptes manuels sont effectués publiquement pour plus de transparence, avec des observateurs dans la salle. Cela soulève la possibilité que quelqu’un qui note les scores puisse rendre publics les premiers résultats du décompte avant même que la plupart des électeurs aient voté, ont déclaré des experts en vote.

“Lorsque vous publiez les résultats tôt, il existe un risque de libération manipulatrice, destinée à tenter d’avoir un impact sur la participation”, a déclaré Gowri Ramachandran, avocat principal au Brennan Center for Justice, qui a écrit une lettre s’opposant au plan du comté de Nye.

Les résultats qui changent avec le temps sèment également la méfiance à l’égard du processus.

“Vous pouvez amener les gens à se demander si les résultats sont exacts”, a-t-elle déclaré.

Le Brennan Center et l’ACLU du Nevada affirment que rendre les résultats publics avant la fin du vote le jour du scrutin viole la loi de l’État. Athar Haseebullah, directeur exécutif de la section du Nevada de l’ACLU, a déclaré lundi qu’un procès contre le comté “pourrait arriver plus tôt que tard”.

La commission du comté de Nye a poursuivi son plan visant à adopter un décompte manuel de tous les bulletins de vote ainsi que le décompte des machines primaires pour les élections générales du 3 novembre, une décision alimentée par des théories du complot infondées sur son système de vote du Dominion.

Kampf a déclaré qu’il ne partageait pas les mêmes préoccupations que les groupes de vote concernant la publication anticipée de résultats partiels.

“Ils n’obtiendront qu’une petite partie du résultat, et donc personne ne verra le résultat total où que ce soit”, a-t-il déclaré lors d’une brève interview lundi.

La commissaire du comté de Nye, Debra Strickland, a déclaré que Kampf avait le soutien de la commission parce qu’il “a décidé de faire ce que nous avons demandé”.

Le comté de Nye allait à l’origine commencer à compter à la fois les bulletins de vote par correspondance et les premiers bulletins de vote en personne le 25 octobre, mais a abandonné ce plan après avoir réalisé qu’il violait une loi du Nevada qui stipule que le comptage des premiers bulletins de vote en personne ne peut pas commencer avant le jour du scrutin.

Mark Wlaschin, secrétaire d’État adjoint du Nevada pour les élections, a déclaré qu’il avait été en contact avec Kampf au sujet des projets du comté. Interrogé sur les inquiétudes selon lesquelles le décompte manuel précoce des bulletins de vote par correspondance pourrait conduire à la publication des résultats avant le jour du scrutin, Wlaschin a déclaré que c’était une “bonne considération” et qu’il en parlerait à Kampf.

Selon le plan du comté de Nye, des équipes de comptage manuel de cinq comprendront un lecteur qui annonce chaque résultat, un vérificateur qui regarde par-dessus l’épaule du lecteur et trois pointeurs qui notent les résultats. Les pointeurs comparent ensuite leurs résultats avant de les soumettre. Ils comptent par lots de 50 bulletins de vote et les observateurs publics sont autorisés à entrer.

Le comptage manuel est principalement utilisé dans les petits cantons de la Nouvelle-Angleterre et du Wisconsin rural. Selon les données de Verified Voting, un groupe qui suit le matériel de vote dans les États, 658 juridictions sur le continent américain s’appuient exclusivement sur le comptage manuel, la grande majorité comptant moins de 2 000 électeurs inscrits.

Le comté le plus peuplé des États-Unis continentaux à n’utiliser que le comptage manuel est le comté d’Owyhee, dans l’Idaho, qui comptait 6 315 électeurs inscrits en 2020. Le comté de Nye compte plus de 33 000 électeurs inscrits, ce qui soulève des questions quant à savoir si un décompte manuel complet peut être effectué avant le date limite pour certifier les résultats des élections.

Le comté le moins peuplé du Nevada, Esmeralda, a utilisé le comptage manuel pour certifier les résultats primaires de juin, lorsque les responsables ont passé plus de sept heures à compter seulement 317 bulletins de vote.

Kampf a été nommée greffière du comté après la démission de la greffière de longue date en juillet, une décision qu’elle a prise après que les complots électoraux se sont répandus dans tout le comté et que le conseil des commissaires a voté à l’unanimité pour recommander de supprimer les machines à voter et de compter tous les bulletins de vote à la main.

Il a travaillé aux côtés du candidat républicain au secrétaire d’État Jim Marchant, qui a aidé à organiser l’America First Secretary of State Coalition, un groupe de candidats en lice pour être le plus haut responsable électoral de leur État qui ont répété les fausses affirmations de Trump concernant une fraude généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020. Marchant vise à supprimer le vote anticipé et les machines à voter.

La rédactrice d’Associated Press Christina A. Cassidy à Atlanta a contribué à ce rapport.

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326

Gabe Stern, Associated Press