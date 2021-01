Joe Biden a installé ses assistants de longue date et son personnel de campagne à des postes de pouvoir dans l’aile ouest, gardant ses alliés près de lui alors qu’il entame sa présidence.

Il manque notamment sa sœur Valerie Biden Owens, conseillère de longue date de Biden qui était directrice de campagne pour ses courses au Sénat ainsi que ses offres présidentielles de 1988 et 2008. Elle était conseillère principale pour sa campagne 2020.

Mais les cartes de l’aile ouest de Politico et CNN ne montrent aucun emplacement de bureau pour la sœur présidentielle. Le prédécesseur de Biden, le président Donald Trump, a installé sa fille et son gendre dans des bureaux chics de l’aile ouest.

A la Maison Blanche, la proximité c’est le pouvoir. Dans les couloirs, une personne peut avoir une rencontre occasionnelle avec un supérieur ou une autre personne d’influence – même le président lui-même – qui change de politique ou de stratégie.

Les bureaux de l’aile ouest comptent parmi les biens immobiliers les plus précieux au monde. Les membres du personnel se disputent des placards et s’entassent ensemble dans des pièces sans fenêtre, des bureaux côte à côte, afin d’être proche du président.

Espace de bureau de l’aile ouest: 1) Président Joe Biden; 2) Vice-président Kamala Harris; 3) le chef d’état-major Ron Klain; 4) conseiller principal Steve Ricchetti; 5) Conseiller principal Mike Donilon; 6) le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan; 7) Attachée de presse Jen Psaki; 8) Kate Bedingfield, directrice des communications; 9) Directrice des opérations du bureau ovale Annie Tomasini; 10) Assistant personnel du président Stephen Goepfert; 11) l’avocate de la Maison Blanche, Dana Remus; 12) Directeur de l’engagement public Cedric Richmond; 12) Jeff Zients, coordinateur de la réponse COVID; 14) Chef d’état-major adjoint Bruce Reed; 15) Chef d’état-major adjoint des opérations Jen O’Malley Dillon

Valerie Biden Owens, conseillère de longue date de Joe Biden qui était directeur de campagne pour ses courses au Sénat avec ses offres présidentielles de 1988 et 2008, n’a pas de bureau dans l’aile ouest – elle est vue avec son frère en octobre sur la piste électorale

L’aile ouest du président Joe Biden est plus calme que la plupart des autres, car la plupart des aides travaillent à domicile en raison du COVID et ceux de la Maison Blanche, y compris le président, portent des masques faciaux

Valerie Biden avec Joe Biden en 2019 – les deux frères et sœurs sont proches mais, contrairement au président Trump, Biden n’a installé aucun membre de la famille dans son aile ouest

Certains noms sur la liste des bureaux de l’aile ouest sont évidents.

Le vice-président Kamala Harris et le chef de cabinet Ron Klain ont tous deux de grandes suites bureautiques au bout du couloir du bureau ovale. Harris a également une grande suite de bureaux dans le bâtiment de bureau exécutif d’Eisenhower en face de l’allée de l’aile ouest où se trouve le bureau de cérémonie du vice-président.

Mike Donilon et Steve Ricchetti, conseillers de longue date de Biden agissant en tant que conseillers dans l’administration, ont les petits bureaux électriques à quelques pas du bureau ovale. Jared Kushner contrôlait cet espace à la Maison Blanche de Trump.

Jennifer O’Malley Dillon et Bruce Reed, qui sont sous-chefs d’état-major, sont également assis dans les alcôves étroites avec un accès étroit à l’Anneau.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a un grand bureau d’angle.

Dans un autre coin se trouvent les bureaux de presse où l’attachée de presse Jen Psaki, le visage public de l’administration, a un grand bureau. Dans les bureaux adjacents se trouvent la directrice des communications Kate Bedingfield et la conseillère Anita Dunn.

Le simple fait de trouver de l’espace dans l’aile ouest, peu importe qu’il soit à l’étroit ou petit, est un signe de statut et reflète le programme du président.

Jeff Zients, le coordinateur de la réponse COVID, a un bureau au deuxième étage, mettant en lumière le travail de l’administration sur la pandémie. Ivanka Trump était assise au deuxième étage pendant que son père était président.

Cedric Richmond, directeur du bureau de l’engagement public de Biden, est également au deuxième étage.

« Dans l’aile ouest, je descends de l’ascenseur et je tourne à droite », a-t-il déclaré au Playbook de Politico la semaine dernière sur l’emplacement de son bureau. « Les bureaux, ils n’ont pas de chiffres, rien d’autre », a-t-il noté, en plaisantant qu’il se fait peut-être bizarrer par des collègues.

Contrairement au président Donald Trump, où l’aile ouest était dominée par les centres de pouvoir concurrents du gendre présidentiel Jared Kushner, de l’ancien conseiller Steve Bannon et de celui qui occupait le bureau du chef de cabinet, Biden dirige une Maison Blanche plus traditionnelle.

L’accent est mis sur l’organisation plutôt que sur le chaos.

Il n’y aura pas de bureau ovale pendant la présidence de Biden, comme il y en avait à l’époque de Trump. Au lieu de cela, Klain et Annie Tomasini, le directeur des opérations du bureau ovale qui se trouve juste à l’extérieur de l’Ovale, garderont un contrôle strict sur qui recevra l’accès présidentiel.

Mais la pandémie COVID a affecté les opérations de l’aile ouest. Au lieu de l’agitation du personnel qui marche à toute vitesse dans les couloirs – comme on le voit sur l’aile ouest de NBC et dans d’autres émissions de télévision et films politiques – la Maison Blanche Biden est plus calme.

Et c’est parce qu’une majorité du personnel de la Maison Blanche travaille à domicile en raison de la pandémie de coronavirus, qui a changé les opérations présidentielles et laissé de nombreux bureaux vides.

La réunion des cadres supérieurs, par exemple, a lieu chaque matin vers 7h30 ou 8h00 par chat vidéo.

Le personnel et les médias doivent subir un test de dépistage du COVID avant d’entrer à la Maison Blanche et porter un bracelet – les verts sont vus ci-dessus sur les journalistes – pour montrer qu’ils sont négatifs

Le président de l’état-major conjoint, le général Mark Milley, le vice-président Kamala Harris et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin rejoignent lundi le président Joe Biden dans le bureau ovale où ils portaient des masques faciaux et observaient une distanciation sociale.

Des bandes sont placées lors d’événements pour s’assurer que les participants restent à six pieds l’un de l’autre; la bande peut être vue sous les pieds du Dr Anthony Fauci au-dessus lorsqu’il a rejoint le président Biden et le vice-président Harris à la Maison Blanche la semaine dernière

Le changement est normal lorsqu’une nouvelle administration prend le relais, mais la Maison-Blanche de Biden est différente de ses prédécesseurs en termes grands et petits.

Certains des changements sont mineurs – les téléviseurs sont maintenant principalement réglés sur CNN et MSNBC au lieu de Fox News.

D’autres sont plus grands et nombreux en raison de la pandémie de coronavirus.

Une grande partie du travail effectué à la Maison Blanche se fait virtuellement via des conférences téléphoniques, des visioconférences et des e-mails.

De nombreux membres du personnel ont au moins été à la Maison Blanche – ils devaient s’arrêter pour récupérer leurs ordinateurs, téléphones portables et laissez-passer provenant du gouvernement – mais sont ensuite retournés au travail depuis leur domicile.

Le personnel de haut niveau et ceux qui sont essentiels à la sécurité nationale se trouvent dans le bâtiment, mais de nombreux assistants de niveau intermédiaire et inférieur sont chez eux, un changement marqué par rapport à l’ère Trump.

Des barrières en plexiglas ont été montées sur les bureaux de ceux qui travaillent dans l’aile ouest pour aider à prévenir la propagation du coronavirus.

De plus, le personnel et le président portent des masques faciaux. Les séances de photos du bureau ovale, qui étaient des événements bondés à l’époque Trump, semblent rares sous le nouveau président.

Lorsque Biden a signé l’ordre de lundi autorisant les personnes ouvertement transgenres à servir dans l’armée, il n’avait que trois autres avec lui – le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, Harris, et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin. Tous portaient des masques faciaux et utilisaient la distanciation sociale.

Le test COVID est également obligatoire pour le personnel et les médias. Le centre de test se trouve à l’extérieur du complexe de la Maison Blanche et une personne a besoin d’un bracelet confirmant un résultat négatif avant de passer la barrière de sécurité pour entrer au 1600 Pennsylvania Avenue.

Psaki a déclaré lors de son premier point de presse la semaine dernière que tous les membres du personnel entrant dans le complexe devront subir un test COVID, porter un masque N95 et adhérer aux directives de distanciation sociale.

« Le président nous a demandé d’être également des modèles pour le peuple américain, et c’est également d’une importance vitale pour nous », a-t-elle déclaré.