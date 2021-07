Les plans d’Oppo pour la connectivité 6G incluent une utilisation révolutionnée de l’IA d’ici 2035

La connectivité 5G est actuellement le train à la mode que toutes les entreprises empruntent, mais certaines regardent déjà plus loin dans le futur. Nous avons reçu un livre blanc 6G d’Oppo dans lequel la société révèle comment elle envisage que la connectivité de nouvelle génération affectera notre vie quotidienne.

Selon le document, la société pense que l’architecture du réseau 6G « remodèlera la façon dont les gens interagissent avec l’IA » et « deviendra une véritable technologie de service public qui peut être utilisée par tout le monde ».

Un exemple donné dans le rapport est que les véhicules autonomes, poule d’or de la technologie futuriste, pourront attribuer « l’algorithme d’IA le plus approprié » et une communication optimale en fonction de la localisation des objets dans l’environnement physique tels que la météo, les piétons, etc. Les véhicules s’enseigneront mutuellement et se permettront d’offrir le voyage le plus sûr et le plus confortable pour le passager.

Henry Tang, scientifique en chef de la 5G chez Oppo, a révélé que la normalisation devrait commencer en 2025 et que nous devrions nous attendre à une mise en œuvre commerciale vers 2035. On s’attend à ce que les unités d’IA dépassent de loin le nombre d’humains dans le monde, ce qui signifie qu’elles pourront communiquer plus facilement et travailler ensemble pour créer un environnement qui répondra aux besoins non seulement des personnes mais de toutes les formes d’intelligence.

L’ensemble du document est plus à quoi ressemblerait un monde idéal avec la 6G, mais au moins Oppo a déjà mis en place une équipe de pré-recherche pour mener à bien les exigences de service et de technologie 6G, les technologies clés et les fonctionnalités du système.

Il y a encore beaucoup de travail à faire, d’autant plus que nous vivons dans un monde où la connectivité 3G est répandue dans de nombreux coins du monde (comme l’Inde et ses 300 millions d’utilisateurs qui doivent encore migrer vers LTE), mais c’est bien que les entreprises regardent déjà vers l’avenir et planifient l’avenir inévitable.