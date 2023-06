Les plans d’Israël OK pour des milliers de nouvelles maisons de colonisation, défiant les appels à la retenue de la Maison Blanche

JÉRUSALEM – Le gouvernement israélien d’extrême droite a approuvé lundi des projets de construction de plus de 5 000 nouvelles maisons dans les colonies juives de Cisjordanie, ont déclaré les médias israéliens, une décision qui menaçait d’aggraver les relations de plus en plus tendues avec les États-Unis.

La décision a défié la critique américaine croissante des politiques de colonisation d’Israël. Elle a également accru les tensions avec les Palestiniens à un moment de montée de la violence dans les territoires occupés.

Plusieurs médias israéliens ont déclaré que le comité de planification du ministère de la Défense qui supervise la construction des colonies a approuvé quelque 5 700 nouvelles maisons dans les colonies. Les unités sont à divers stades de planification et il n’était pas immédiatement clair quand la construction commencerait. Le COGAT, l’organisme de défense en charge du comité de planification, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La communauté internationale, avec les Palestiniens, considère la construction de colonies comme illégale ou illégitime et comme un obstacle à la paix. Plus de 700 000 Israéliens vivent maintenant en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est – des territoires capturés par Israël en 1967 et recherchés par les Palestiniens pour un futur État.

« Le gouvernement Netanyahu poursuit son agression et sa guerre ouverte contre le peuple palestinien », a déclaré Wassel Abu Yousef, un responsable palestinien en Cisjordanie. « Nous affirmons que tout colonialisme de peuplement dans tous les territoires palestiniens occupés est illégitime et illégal. »

Peace Now, un groupe de surveillance anti-colonisation, a déclaré qu’Israël avait maintenant approuvé plus de 13 000 logements dans les colonies cette année. C’est près de trois fois le nombre de maisons approuvées en 2022 et marque le plus grand nombre d’approbations chaque année depuis qu’il a commencé à suivre systématiquement les procédures de planification en 2012.

Le gouvernement israélien, qui a pris ses fonctions fin décembre, est dominé par des politiciens religieux et ultranationalistes étroitement liés au mouvement des implantations. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, un leader des colons incendiaires, s’est vu accorder une autorité au niveau du Cabinet sur les politiques de colonisation et s’est engagé à doubler la population de colons en Cisjordanie.

L’administration Biden a été de plus en plus franche dans ses critiques des politiques de colonisation d’Israël. Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié les colonies « d’obstacle à l’horizon d’espoir que nous recherchons » dans un discours au groupe de pression pro-israélien AIPAC.

Malgré les critiques, les États-Unis ont pris peu de mesures contre Israël. En signe de mécontentement, la Maison Blanche n’a pas encore invité Netanyahu pour une visite – comme il est de coutume après les élections israéliennes.

Et cette semaine, les États-Unis ont déclaré qu’ils ne transféreraient pas de fonds aux institutions israéliennes pour des projets de recherche scientifique et technologique en Cisjordanie. La décision a rétabli une politique de longue date qui avait été annulée par l’administration Trump favorable à la colonisation.

Avant le vote de lundi, le ministre israélien Issac Wasserlauf, membre du parti d’extrême droite Jewish Power, a minimisé les désaccords avec les États-Unis

« Je pense que l’alliance avec les États-Unis restera », a-t-il déclaré à la radio de l’armée. « Il y a des désaccords, nous savions comment les gérer dans le passé. »

Simcha Rothman, un autre membre d’extrême droite de la coalition gouvernementale, a accusé l’administration Biden d’avoir une « obsession pathologique » avec le gouvernement israélien.

Le gouvernement de Netanyahu, le plus à droite des 75 ans d’histoire d’Israël, a fait de l’expansion des colonies une priorité absolue.

Les hauts responsables ont fait pression pour une augmentation de la construction et d’autres mesures pour cimenter le contrôle d’Israël sur le territoire en réponse à une vague de violence de plus d’un an avec les Palestiniens.

La semaine dernière, quatre Israéliens ont été tués par deux hommes armés palestiniens qui ont ouvert le feu à côté d’une colonie juive. Les approbations de lundi comprenaient 1 000 logements annoncés par le gouvernement la semaine dernière à Eli, le lieu de la fusillade.

Israël a étendu son activité militaire en Cisjordanie au début de 2022 en réponse à une série d’attaques palestiniennes meurtrières. Plus de 135 Palestiniens ont été tués dans les combats en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année. Environ la moitié d’entre eux étaient affiliés à des groupes militants, bien qu’Israël affirme que ce nombre est beaucoup plus élevé. Mais des lanceurs de pierres palestiniens et des personnes non impliquées dans la violence ont également été tués. Quelque 24 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes.

Israël a capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens revendiquent les trois territoires pour un futur État indépendant.

Israël a annexé Jérusalem-Est et la revendique comme faisant partie de sa capitale – une revendication qui n’est pas reconnue internationalement. Il dit que la Cisjordanie est un territoire contesté dont le sort doit être déterminé par des négociations, alors qu’Israël s’est retiré de Gaza en 2005. Deux ans plus tard, le groupe militant du Hamas a envahi le territoire.