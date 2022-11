Les plans d’intervention de la centrale nucléaire du comté de La Salle évalués – Shaw Local

Les plans d’intervention en cas d’urgence survenant à la centrale de La Salle, une centrale nucléaire située dans le centre-est du comté de La Salle, ont été évalués par l’Agence fédérale de gestion des urgences du 15 au 16 novembre.

Pour évaluer les plans, un exercice simulant un événement lié à l’application de la loi impliquant un rejet de matières radioactives dans l’environnement a été développé par les concepteurs d’exercices de l’État, du gouvernement fédéral et de Constellation Energy. Au total, plus de 300 personnes ont participé à l’exercice, y compris des participants sur site et hors site, des contrôleurs et des évaluateurs, dans le but de déterminer la capacité des partenaires d’intervention à exécuter efficacement l’intervention d’urgence liée à un rejet radioactif à la centrale.

Des exercices sont effectués tous les deux ans conformément aux directives fédérales. Pour évaluer l’efficacité des plans locaux, les intervenants locaux ne sont pas inclus dans la conception de l’exercice. Les plans d’intervention sont conçus pour répondre efficacement à tout type de situation pouvant survenir.

“Le but de l’exercice est de fournir aux agences fédérales une” assurance raisonnable “que les intervenants locaux peuvent correctement répondre et atténuer un incident à la centrale”, a déclaré Fred Moore, directeur de la gestion des urgences du comté de La Salle. “Garder le scénario secret des intervenants locaux met vraiment nos plans et nos connaissances à l’épreuve.”

Les participants à l’exercice comprenaient les départements suivants du comté de La Salle : gestion des urgences, bureau du shérif, département des autoroutes, président du conseil du comté et son assistant administratif, technologies de l’information, directeur du 911 et télécommunicateurs, département de la santé et bureau régional de l’éducation ; les villes d’Ottawa, Streator, Marseille et le village de Seneca; les partenaires de l’État de l’Illinois de l’agence de gestion des urgences de l’Illinois, de la police de l’État de l’Illinois et de la police du département des ressources naturelles de l’Illinois ; les partenaires privés WCMY/WRKX radio, Bruce Harris & Associates, la Croix-Rouge américaine et Constellation Energy ; et des partenaires d’entraide par le biais du système d’alarme Mutual Aid Box, du système d’alarme de l’application de la loi de l’Illinois et des services d’urgence civile radioamateur ; Grand Ridge Grade School et Service de police d’Ottawa.

“Bien que nous espérons que rien de mal ne se produise, nous devons avoir des plans pour assurer la sécurité des résidents du comté de La Salle”, a déclaré le président du conseil du comté, Don Jensen. “Il est encourageant de voir comment tous nos partenaires sont capables de se rassembler et de répondre efficacement à un incident de la taille et de l’ampleur qui nous a été présenté.”

La FEMA a signalé de manière préliminaire que le comté de La Salle n’avait pas de résultats négatifs ou de problèmes identifiés au cours de cet exercice. Le rapport après action fédéral officiel détaillant les forces, les faiblesses et les conclusions officielles devrait être disponible dans environ 90 jours.