Lorsque Joe Biden sera inauguré le 20 janvier, il prendra probablement en charge la politique d’immigration du pays presque immédiatement. Cela pourrait être une tâche difficile: le nouveau président devra naviguer entre les attentes des partisans qui exigent un rejet total des politiques restrictives du président Trump et les réalités complexes d’un système d’immigration dysfonctionnel. Biden s’est engagé à cesser de travailler sur le mur frontalier de Trump, à changer l’approche du pays en matière de contrôle de l’immigration et à accueillir à nouveau les réfugiés cherchant à se protéger de l’oppression. Mais les experts avertissent que certains changements peuvent prendre du temps en raison de révisions bureaucratiques et de problèmes de personnel, et il est probable que toute nouvelle vague d’immigration à la frontière sud des États-Unis serait un premier test de l’approche de l’administration Biden sur un problème central. présidence.

Aperçu L’agent de la patrouille frontalière américaine Joe Curran supervise la construction d’une clôture à la frontière au monument national Organ Pipe Cactus à Lukeville, en Arizona, le 7 janvier.

(Carolyn van Houten / Le Washington Post) Biden rejette la politique de Trump face à la menace d’une autre crise frontalière Par Nick Miroff et Maria Sacchetti Les propositions du président élu Joe Biden pour les politiques d’immigration sont pleines de la liste de souhaits des défenseurs de l’immigration et des militants démocrates. Il s’est engagé à renouveler et à étendre les protections de l’Action différée pour l’arrivée des enfants (DACA), à multiplier par sept le nombre de réfugiés à 125000 par an et à arrêter immédiatement la construction du mur frontalier de 15 milliards de dollars du président Trump. . Biden s’est également engagé à réviser le système d’asile du pays et à faire des délinquants violents et graves une priorité dans l’application de la loi en matière d’immigration.

Mur d’enceinte Une partie peinte en noir de la clôture frontalière peut être vue près du centre-ville de Calexico, en Californie, à la frontière États-Unis-Mexique, au coucher du soleil le 22 août 2019. (Carolyn van Houten / Le Washington Post) Le mur frontalier de Trump, qui n’est pas encore prêt, fait face à un avenir incertain Par Nick Miroff La vision du président Trump d’un mur le long de la frontière avec le Mexique restera inachevée lorsqu’il quittera ses fonctions en janvier. Le président élu Joe Biden s’est engagé à interrompre la construction après son inauguration, laissant le projet monumental de Trump à moitié construit et brisé avec des lacunes.

DACA Arlin Karina Tellez, au centre, récipiendaire du DACA et étudiante à l’Université Trinity Washington, rencontre d’autres personnes devant la Cour suprême le 12 novembre 2019, alors que les juges entendent des arguments sur le programme d’action différée pour l’arrivée des enfants qui peuvent affecter sur le sort des quelque 700 000 «rêveurs» amenés aux États-Unis en tant qu’enfants sans papiers. (Jahi Chikwendiu / Le Washington Post) Un sauvetage pour les « rêveurs », mais DACA fait face à des défis juridiques Par Maria Sacchetti Le président élu Joe Biden a promis de restaurer immédiatement le programme fédéral de protection des immigrés sans papiers qui sont venus aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants, un groupe connu sous le nom de «rêveurs». Ses adversaires essaient déjà de l’arrêter.

Mise en vigueur La fille de Karina Lopez, âgée d’un an, s’accroche à elle après leur entrée illégale aux États-Unis à McAllen, au Texas, le 29 juin 2017 après avoir été arrêtée par des agents de la police des frontières américaine. Lopez est arrivée avec sa fille et sa nièce de 16 ans à la recherche d’une vie meilleure. (Salwan Georges / Le Washington Post) Biden considère les expulsions massives d’Obama comme une « grosse erreur » Par Maria Sacchetti Lorsque Joe Biden était vice-président, l’administration Obama a expulsé environ 3 millions de personnes, poursuivi des milliers de personnes pour avoir traversé illégalement les États-Unis et élargi la détention familiale après un afflux massif d’Américains centraux à la frontière sud des États-Unis. Biden a déclaré qu’il gouvernerait différemment du président Barack Obama et adopterait une nouvelle approche de l’application de la loi en matière d’immigration.

Interdiction de voyager Les gens participent à une marche «Aucune interdiction musulmane» pour protester contre l’interdiction de voyager imposée par l’administration Trump alors qu’ils se dirigent vers le Trump International Hotel le 18 octobre 2017 à Washington. (Ricky Carioti / Le Washington Post) Les résultats de l’annulation de « l’interdiction musulmane » de Trump pourraient prendre des années Par Abigail Hauslohner L’une des premières mesures prises par le président Trump après son entrée en fonction en 2017 a été de mettre en œuvre ce que les critiques ont appelé son «interdiction musulmane», une politique qui interdisait aux personnes de certains pays de se rendre aux États-Unis. Le président élu Joe Biden a promis que l’une de ses premières actions après son entrée en fonction le 20 janvier serait de lever cette interdiction.

Asile Rosa Gomez du Honduras et sa famille campent pendant des heures le long du Gateway International Bridge juste en face de la ligne séparant Brownsville, Texas, du Mexique le 23 juin 2018 à Matamoros, Mexique.

(Jahi Chikwendiu / Le Washington Post) La liquidation de la politique d’asile de Trump est un défi majeur Par Arelis R. Hernández etKevin Sieff Le réseau de politiques d’asile restrictives du président Trump a réduit les niveaux d’immigration, éloigné de nombreux migrants des frontières américaines et avait pour but de signaler aux gens du monde entier qu’il ne serait pas facile de chercher refuge dans le pays. Démêler les programmes, les règlements et les règles conçus pour exclure les demandeurs d’asile posera non seulement un défi politique majeur pour le président élu Joe Biden, mais cela signifiera probablement recalibrer un appareil fédéral au cours des quatre dernières années. a essayé de faire sortir la majorité des immigrants.

Réfugiés Les réfugiés nouvellement arrivés assistent à un cours d’orientation culturelle requis par le gouvernement au World Relief Seattle, une organisation de réinstallation à but non lucratif dans le Kent, Washington, le 20 décembre 2019 (Jovelle Tamayo pour le Washington Post) Biden veut plus de réfugiés, mais il a besoin de temps et de ressources ParAbigail Hauslohner Le président élu Joe Biden a promis de porter le plafond annuel du nombre de réfugiés à 125000, après que le président Trump l’ait considérablement abaissé. Trump a fixé la limite de l’exercice 2021 à 15000 en octobre – moins d’un cinquième du nombre de réfugiés réinstallés aux États-Unis au cours de la dernière année au pouvoir du président Barack Obama. Les experts en immigration et les décideurs politiques affirment que Biden n’aura aucun obstacle juridique à la réinitialisation de la limite une fois qu’il prendra ses fonctions, mais après des années d’arrivées de réfugiés historiquement faibles, accepter une vague exigerait des ressources, du temps et un compromis politique importants.

Caravanes Certains des milliers de migrants voyageant en caravane à la frontière américaine montent en camions le long d’une autoroute à Santiago Niltepec, au Mexique, à destination de Juchitan, au Mexique, le 30 octobre 2018.

(Carolyn van Houten / Le Washington Post) Les caravanes de migrants et les relations avec le Mexique pourraient être un premier test ParKevin SieffetNick Miroff Le président Trump n’a pas forcé le Mexique à payer pour un mur frontalier, mais ses tactiques d’intimidation ont transformé le pays en une barrière redoutable pour les Centraméricains nécessiteux se rendant au nord jusqu’à la frontière américaine lors d’événements de migration de masse connus sous le nom de caravanes. Le président élu Joe Biden pourrait faire face à une épreuve difficile à la frontière une fois qu’il prendra ses fonctions. Il s’est engagé à révoquer les protocoles de protection des migrations utilisés par Trump pour renvoyer les frontaliers au Mexique, mais Biden n’a pas indiqué comment il pourrait faire face à un nouvel afflux de dizaines de milliers de migrants essayant d’entrer dans le pays. Avec les économies d’Amérique centrale frappées par la pandémie de coronavirus et plusieurs ouragans puissants cette année, les éléments d’une nouvelle crise convergent.