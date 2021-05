Les projets du gouvernement d’introduire une pièce d’identité obligatoire des électeurs dans les bureaux de vote lors des prochaines élections ont été qualifiés de «b ***** ks» par l’ancienne chef conservatrice écossaise Ruth Davidson.

Ses propos francs interviennent au milieu de la controverse sur les propositions – incluses dans le discours de la reine – avec des groupes de défense des libertés civiles et des hauts députés des deux côtés de la Chambre des communes avertissant que cela pourrait ériger des barrières au vote des individus, en particulier des groupes marginalisés.

Parler sur Peston d’ITV , Mme Davidson, qui a récemment démissionné de son poste de MSP à Holyrood et rejoindra bientôt la Chambre des Lords en tant que pair, a déclaré qu’elle «ne pouvait pas y croire» lorsque la politique a été publiée, ajoutant: «Honnêtement, je ne savais pas ce que nous faisions ».

« Je pense qu’ils [government] ne peut en citer aucune preuve car je ne pense pas qu’il y ait de preuve à citer », a-t-elle insisté.

Mme Davisson a poursuivi: «Je pense qu’en ce qui concerne cette partie particulière du discours de la reine, je pense que c’est un total de b ***** ks, et je pense que cela essaie de donner une solution à un problème qui n’existe pas, et cela en fait la politique en tant que performance.

«Je pense qu’étant donné où nous en sommes et l’année que nous avons eue, nous avons de vrais problèmes à résoudre dans ce pays, et l’idée que c’est une sorte de priorité législative, je pense, est pour les oiseaux.

Suite à l’entretien de mercredi soir, Mme Davison a publié sur son compte Twitter: «Apols for the language. Mais il y a de plus grandes menaces de la part d’agents à l’extérieur de nos frontières que de quelqu’un qui oublie d’apporter son permis de conduire (s’il en a un) à un bureau de vote.

Ses commentaires font écho à ceux de David Davis, l’ancien ministre conservateur du cabinet, qui a déclaré L’indépendant les plans étaient une «solution de libération à la poursuite d’un problème inexistant» qui mettait des barrières sur la voie de l’exercice par les individus de leurs droits démocratiques.

M. Davis a également exhorté le gouvernement à abandonner les propositions, ajoutant: «C’est inutile, c’est une perte de temps, c’est un gaspillage d’efforts ministériels et comme je le dis, c’est une solution illibérale à la poursuite d’un problème inexistant. Et ce sera cher… pour rien ».

Une recherche récemment publiée pour le Cabinet Office a suggéré cette semaine qu’environ 98% des électeurs détenaient une certaine forme d’identité avec photo, y compris des documents expirés.

Mais selon une étude à l’échelle du Royaume-Uni, ce chiffre est tombé à 96% si l’on considère si une pièce d’identité reconnaissable était détenue – ce qui suggère qu’environ deux millions de personnes risquaient de rater quelque chose.

Selon les données de la Commission électorale, 595 cas de fraude électorale présumée ont fait l’objet d’une enquête de la police en 2019, dont seulement quatre ont abouti à une condamnation et deux personnes ont reçu un avertissement de la police. La surveillance électorale a conclu la même année que le Royaume-Uni a «de faibles niveaux de fraude électorale avérée» et qu’il «ne reste aucune preuve de fraude électorale à grande échelle».

Le gouvernement a déjà tenté de dissiper les inquiétudes sur la question, suggérant que les gens pourront demander une nouvelle «pièce d’identité électorale locale» gratuite pour ceux qui n’ont pas de passeport, de permis de conduire ou d’autres formes d’identité acceptables.

Plus tôt cette semaine, le n ° 10 a également défendu les plans, affirmant: «Nous pensons que l’identification pour voter est une approche raisonnable pour lutter contre le potentiel inexcusable de fraude électorale».

Interrogé sur les preuves d’un problème existant réellement, le porte-parole de Downing Street a déclaré: «il existe un potentiel de fraude qui n’est pas acceptable».

«Tout le monde veut maintenir l’intégrité de notre démocratie et cela nous rapprocherait non seulement de l’Irlande du Nord, mais aussi de pays comme le Canada, de nombreux pays européens dont la France, les Pays-Bas et la Suède – tous ont besoin d’une forme d’identification pour voter.