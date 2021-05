Les plans d’identification des électeurs de Boris Johnson signifieront-ils vraiment plus de votes pour les conservateurs?

je

S’il y a une mesure dans le discours de la reine qui semble être une tentative plus ou moins dénudée de suppression du vote travailliste, c’est la proposition d’une identification obligatoire des électeurs dans les bureaux de vote. Les nombreux détracteurs de l’idée, encore une fois principalement sur les bancs de l’opposition, soutiennent qu’elle est aussi inutile qu’antidémocratique. Ils notent qu’au cours des dernières années, il n’y a eu qu’une seule condamnation pour ce type particulier de fraude électorale, la «personnalisation», comme l’usurpation d’identité est connue dans ce contexte. La Commission électorale a noté avec une certaine satisfaction dans un examen de 2014 qu’il n’y avait «aucune preuve suggérant qu’il y ait eu des tentatives généralisées et systématiques pour saper ou interférer avec les élections récentes par la fraude électorale».

Au cours de leurs discussions avec les responsables électoraux dans les mairies, la police et d’autres, la Commission électorale a conclu ceci: «La fraude électorale n’est pas répandue et les rapports de fraude spécifique se concentrent sur des endroits spécifiques en Angleterre dans quelques zones d’autorités locales.» . Même dans ces cas, le type de fraude avait tendance à être la «récolte» de votes par correspondance par les militants, plutôt que les très rares exemples de personnalisation. En dehors de l’Irlande du Nord, où l’ancien slogan était «votez tôt, votez souvent», la personnalisation n’a jamais été un problème lors des élections britanniques. Le problème de la malhonnêteté, pourrait-on ajouter, est plus susceptible de reposer sur ceux qui sont élus que sur l’électorat, étant donné ce que nous savons du scandale des dépenses des députés et de divers exemples d’hypocrisie et pire encore perpétrés par des ministres en exercice.