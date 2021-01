Cate Blanchett a de grands projets pour construire une salle de méditation dans son vaste manoir de campagne – mais a vu ses plans ruinés par les chauves-souris.

L’actrice australienne de 51 ans possède un grand manoir avec des hectares de terrain et entouré de bois anciens et d’un jardin de lavande dans la campagne du Sussex – avec un chalet abandonné inclus dans le parc.

Des rapports ont suggéré que Cate souhaite détruire le chalet et ériger un jardin de bureau – avec une salle de méditation.

Mais ses plans ont mal tourné en raison d’une espèce de chauve-souris protégée qui s’est installée dans le bâtiment sans pilote, ce qui a causé un revers de bricolage.







(Image: Tim P. Whitby / Getty Images)



Selon The Sun, et malheureusement pour Cate, les enquêteurs ont découvert une forte probabilité que les rongeurs volants s’installent dans son ancien chalet.

Les conditions de vie des chauves-souris l’emportent sur les droits des humains en vertu des lois sur la protection des animaux – des experts doivent être embauchés pour aider à reloger les mammifères avant que les travaux de construction puissent commencer.

L’agent de planification de Cate est cité par The Sun déclarant: «Le bâtiment proposé sera un endroit où les candidats pourront se retirer pour travailler et se détendre.

«Ce sont des gens créatifs et il est bénéfique pour eux d’avoir un lieu de travail tranquille et inspirant par la beauté de l’art, de l’architecture et du paysage.»







(Image: Getty)



On dit que le chalet abandonné a une «grande aptitude» pour abriter les chauves-souris protégées, et maintenant la star de Mrs America fait face à un long processus de soumission d’une «stratégie d’atténuation des chauves-souris» avant que ses propres plans de construction puissent officiellement commencer.

Mirror Online a contacté un représentant de Mme Blanchett pour commentaires.

En vertu du Règlement sur les habitats et de la Wildlife and Countryside Act, les chauves-souris sont protégées par la loi et les personnes souhaitant construire dans des zones où les chauves-souris sont « susceptibles » de vivre doivent effectuer une enquête sur les chauves-souris pour découvrir à quel point elles sont susceptibles de s’installer chez elles. dans les constructions ou dans les environs.

Une personne avec un permis de chauve-souris devra être employée pour déplacer les chauves-souris si elles se trouvent dans la région.

Les recherches initiales des bâtiments pour les chauves-souris peuvent coûter jusqu’à près de 4000 £ pour l’embauche d’experts.

Des amendes allant jusqu’à 5 000 £ par chauve-souris peuvent être prononcées s’il s’avère que les animaux ont été dérangés – ou tués – par des personnes.