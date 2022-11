Les plans d’expansion du Super 8 Motel s’enregistrent auprès du conseil de Kelowna

Un nouveau bâtiment de cinq étages et 48 chambres prévu à côté du motel existant sur l’autoroute 97

Les plans d’agrandissement du Super 8 Motel sur l’autoroute 97 près de Commerce Avenue seront présentés au conseil municipal le 21 novembre.

Les promoteurs veulent construire un nouveau bâtiment de cinq étages et 48 chambres à côté du motel existant, qui compte 62 chambres. Le nouveau bâtiment comprendrait un spa et une piscine.

Une partie de la propriété existante devrait être rezonée pour faire place à l’agrandissement.

Super 8 est une filiale de Wyndam Hotels and Resorts et compte plus de 2 000 emplacements dans le monde.

Le personnel municipal recommande de soutenir le projet.

