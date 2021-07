Les clubs de la Ligue écossaise de football professionnel ont décidé de ne pas tenir de vote formel sur l’augmentation du nombre d’équipes dans les quatre premiers niveaux.

Les 42 clubs ont été invités à partager leurs points de vue sur un plan qui aurait vu six équipes se joindre au cours des trois prochaines saisons, y compris les équipes Rangers et Celtic Colt, ainsi que deux clubs de chacune des ligues Highland et Lowland.

Cette décision n’aurait également entraîné aucune relégation de la Ligue 2 au cours des trois prochaines saisons, créant quatre divisions de 12 à travers la SPFL d’ici 2024/2025.

Alors que certains clubs ont soutenu l’idée, les propositions n’ont pas reçu « de manière significative » le soutien requis pour mériter de présenter une résolution écrite.

Un porte-parole de la SPFL a déclaré : « Nous tenons à remercier les membres de l’Innovation Group – Stewart Robertson, Gerry Britton, Steve Brown, Iain McMenemy et George Fraser – pour leur travail acharné et leur engagement dans la préparation de propositions aussi détaillées.

« Il est important de noter que leur article a suscité un large débat sur la façon dont nous améliorons le développement des jeunes joueurs écossais.

« Le défi est maintenant de poursuivre les discussions tout au long du match sur la façon dont nous pouvons maintenir l’élan qui a permis à l’équipe nationale masculine d’Écosse de se qualifier pour l’UEFA EURO 2020. »

Image:

Les équipes de colt Celtic et Rangers participeront à la Lowland League la saison prochaine



Un porte-parole de la Scottish Football Association a déclaré : « Le Professional Game Board existe en tant que forum de discussion stratégique sur les moyens d’améliorer le football senior en Écosse.

« Il reste déterminé à travailler en collaboration à cette fin et nous remercions les membres du Groupe Innovation pour leur contribution à cette proposition.