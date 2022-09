Les plans des États pour rendre l’école plus sûre reflètent les clivages politiques

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – À la suite de la fusillade dans une école à Uvalde, au Texas, les gouverneurs du pays se sont engagés à prendre des mesures pour assurer la sécurité de leurs élèves.

Des mois plus tard, alors que les élèves retournent dans les salles de classe, l’argent a commencé à couler pour les mises à niveau de la sécurité scolaire, la formation et d’autres nouveaux efforts pour rendre les salles de classe plus sûres.

Mais les réponses ont souvent reflété des divisions politiques : de nombreux républicains ont mis l’accent sur les dépenses de sécurité scolaire, tandis que les démocrates ont appelé à un contrôle plus strict des armes à feu.

À chaque étape, les actions ont suscité un débat sur la question de savoir si les États font ce qu’il faut pour lutter contre le fléau des fusillades dans les écoles.

Lors d’une session législative spéciale dans l’Arkansas le mois dernier, les législateurs ont réservé 50 millions de dollars pour un fonds de sécurité scolaire proposé par le gouverneur républicain Asa Hutchinson. Les règles de distribution de l’argent n’ont pas été finalisées, mais Hutchinson a déclaré qu’il souhaitait que cela aide à mettre en œuvre les recommandations d’une commission de sécurité scolaire qu’il a rétablie après la fusillade de mai au Texas, où 19 étudiants et deux enseignants ont été tués.

La fusillade “a rappelé que la menace de violence dans nos écoles n’a pas diminué”, a déclaré Hutchinson. “Cela continue d’être réel et nous devons agir avec un sentiment d’urgence renouvelé pour protéger nos enfants.”

Le Texas faisait partie de plusieurs autres États qui ont mis de côté des fonds pour la sécurité des écoles. Le gouverneur Greg Abbott et d’autres hauts dirigeants républicains ont annoncé 105,5 millions de dollars pour des initiatives de sécurité dans les écoles. Près de la moitié de cette somme était destinée à des boucliers pare-balles pour la police scolaire et 17,1 millions de dollars étaient destinés aux districts pour acheter une technologie d’alerte de panique.

Parmi les autres gouverneurs républicains qui ont mis de l’argent à disposition pour les mises à niveau de sécurité, citons le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine, qui a annoncé 100 millions de dollars pour la sécurité de l’école trois jours après la fusillade d’Uvalde, et le gouverneur de Géorgie Brian Kemp, dont l’État donne 2,6 millions de dollars pour augmenter la capacité de formation et les classes. pour les agents de ressources scolaires.

« Bien que ce soient les dernières mesures que nous prenons pour assurer la sécurité de nos enfants, je peux vous assurer qu’elles ne seront pas les dernières. Je travaillerai avec n’importe qui, même au milieu d’un cycle électoral houleux, pour protéger nos étudiants », a déclaré Kemp, qui se présente à la réélection, en juin.

Certains des gouverneurs républicains qui ont pris des mesures agressives pour renforcer la sécurité des écoles ont exclu tout type de mesures de contrôle des armes à feu.

Hutchinson avait dit qu’il devrait y avoir une conversation sur l’augmentation de l’âge pour acheter un fusil de style AR-15 – le type d’arme utilisé à Uvalde – mais n’a pas poursuivi une telle mesure pendant la session. Abbott a également repoussé les appels à un contrôle accru des armes à feu par les familles des victimes de la fusillade d’Uvalde. Le gouverneur républicain de l’Oklahoma, Kevin Stitt, s’est engagé à lutter contre toute restriction relative aux armes à feu lorsqu’il a signé un décret sur la formation des forces de l’ordre et l’évaluation des risques dans les écoles.

En Californie, qui avait déjà certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes du pays, le gouverneur démocrate Gavin Newsom en a signé une douzaine d’autres cette session législative et a même publié des annonces dans les journaux du Texas critiquant les positions de l’État sur les armes à feu.

“Nous en avons assez d’être sur la défensive dans ce mouvement”, a déclaré Newsom en juillet.

Dans le New Jersey, le gouverneur démocrate Phil Murphy a signé le mois dernier une loi obligeant les près de 600 districts scolaires de l’État à mettre en place des équipes d’évaluation visant à endiguer la violence dans les écoles. L’un des parrains du projet de loi a raconté avoir entendu parler d’une victime d’Uvalde qui prétendait avoir été tuée dans l’attaque pour échapper au tireur.

“Est-ce que quelqu’un veut enseigner ceci – comment faire le mort?” a déclaré la députée Pamela Lampitt, démocrate, lors d’une audition en juin.

Malgré les divisions partisanes sur la violence armée, un groupe de gouverneurs affirme qu’il tentera de trouver un terrain d’entente. Un groupe de travail créé par la National Governor Association à la suite de la fusillade d’Uvalde élaborera des recommandations pour arrêter les fusillades de masse, en mettant l’accent sur la sécurité des écoles. Hutchinson, un ancien président de l’association, a déclaré que le groupe de travail se concentrera en partie sur la façon dont les États pourraient utiliser l’argent qui leur parvient par le biais du projet de loi bipartite sur le contrôle des armes à feu que le président Joe Biden a signé en juin.

Les enseignants, les opposants politiques et d’autres ont soulevé des questions sur la portée et l’efficacité des plans des dirigeants de l’État.

Dans l’Arkansas, les législateurs démocrates se sont demandé si les districts recevant l’argent du nouveau programme de subventions seraient tenus d’avoir une présence armée sur le campus, l’une des premières recommandations de la commission de sécurité scolaire de l’État.

“C’est une chose de dire” sécurité à l’école “, mais cela couvre toute une gamme de choses”, a déclaré la sénatrice démocrate Linda Chesterfield, éducatrice à la retraite et seule législatrice à voter contre le programme de subventions. « Qu’avez-vous précisément en tête et quel prix cela va-t-il coûter ? Je suppose que je suis juste fatigué de devoir voler par le siège de mon pantalon et de ne rien savoir de ce qui va entrer dans ce rapport (de la commission).

Dans l’Ohio, les syndicats d’enseignants affirment qu’un financement ponctuel destiné à des équipements tels que les serrures de porte et les systèmes radio – mais pas aux besoins continus comme le personnel – est utile mais pas suffisant.

Les écoles ont également besoin d’argent pour le personnel, y compris pour le personnel de sécurité et de santé mentale, a déclaré Scott DiMauro, président de l’Ohio Education Association.

“Idéalement, vous allez utiliser le financement pour vous assurer que chaque école qui souhaite embaucher des agents de ressources scolaires bien formés, dans le cadre de leur plan de sécurité scolaire, puisse le faire”, a déclaré DiMauro. “Et de ce point de vue, vous savez, les 100 millions de dollars ne résoudront pas le problème à long terme.”

