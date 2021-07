Les plans des collèges rebondissent après la pandémie, mais le coût reste une préoccupation majeure

L’année dernière, de nombreux lycéens ont radicalement changé leurs attentes quant à l’avenir.

Cette année, de plus en plus d’étudiants se remettent d’aplomb.

Près des deux tiers des parents, soit 63%, ont déclaré que les projets post-secondaire de leur enfant sont revenus à ce qu’ils étaient avant la pandémie mondiale, selon un rapport de Discover Student Loans.

Parmi ceux qui ont modifié leurs plans d’études collégiales, la plupart ont déclaré qu’ils iront désormais dans une école plus proche de chez eux, fréquenteront une université en ligne ou iront dans un endroit moins cher.

Discover a interrogé 1 000 parents d’étudiants à l’université en mai.

Lorsque Covid a paralysé l’économie, un quart des diplômés du secondaire de l’année dernière retardé leurs projets universitaires, selon une enquête distincte de Junior Achievement and Citizens, en grande partie parce que leurs parents ou tuteurs étaient moins en mesure de fournir un soutien financier.

Même maintenant, le coût reste une préoccupation majeure. Bien qu’environ 40% des parents aient déclaré que leur capacité à aider à payer s’est améliorée depuis la même période l’année dernière, 63% restent préoccupés par le fait d’avoir assez d’argent pour l’enseignement supérieur, a découvert Discover.

L’abordabilité des collèges et la gestion du fardeau de la dette qui va souvent de pair avec un diplôme sont la principale préoccupation des parents et des étudiants, The Princeton Review a également trouvé dans son Sondage sur les espoirs et les inquiétudes du Collège 2021.