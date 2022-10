Les plans d’Elon Musk pour relancer Vine sont confrontés à un problème: la raison pour laquelle il a fermé à l’origine

Des heures après, Axios signalé que les ingénieurs de Twitter ont été chargés d’examiner la base de code derrière Vine avant une relance prévue plus tard cette année. (Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.) La nouvelle d’une renaissance potentielle a été accueillie avec méfiance par Sara Beykpour, qui était la responsable technique de la version Android de Vine.

“Ce code a plus de 6 ans. Certains d’entre eux sont 10+ “, tweeté Beykpour, qui à l’origine a écrit le blog annonçant l’arrivée de Vine sur Android. « Vous ne voulez pas regarder là-bas. Si vous voulez faire revivre Vine, vous devriez recommencer. (Beykpour n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

Ce n’est pas seulement la perspective de transformer un code vieux de dix ans en une forme livrable qui devrait dissuader Musk de relancer Vine, même s’il existe un large soutien public. L’application, peu importe à quel point elle surfe sur la vague de la nostalgie, est peu susceptible de toucher les utilisateurs qui sont depuis passés à TikTok, le successeur spirituel de l’application. “Les plates-formes ont évolué depuis Vine ; il ne s’agit plus de l’application sociale”, explique Carlos Pacheco, consultant en audience et monétisation des médias sociaux. “Le modèle de TikTok consistant à être un algorithme et une plate-forme d’application de divertissement est la nouvelle norme.”

En plus d’apporter l’ancien code en 2022, les ingénieurs de Twitter chargés de ressusciter Vine devront trouver comment combattre le feu par le feu en ce qui concerne TikTok. La base d’utilisateurs de TikTok, forte d’un milliard d’utilisateurs, dépasse de loin les quelques centaines de millions d’utilisateurs actifs mensuels de Twitter. Et son succès est en grande partie dû à sa capacité inégalée à proposer aux utilisateurs le contenu qu’ils veulent voir avant qu’ils ne sachent qu’ils veulent le voir. Il l’a fait grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique formés pendant des années dans une application sœur chinoise, Douyin.

L’écart de puissance algorithmique entre la société mère de TikTok, ByteDance, et ses concurrents a jusqu’à présent été ce qui a permis à Instagram Reels et YouTube Shorts de se battre pour la deuxième place, et il est peu probable qu’un Vine relancé fasse beaucoup mieux. Au lieu de cela, il pourrait suivre les traces de Byte, la tentative du cofondateur de Vine, Dom Hofmann, de ramener l’esprit de Vine, qui a connu deux changements de marque depuis son annonce en 2018 et son lancement en 2020.

Beaucoup a été écrit sur la disparition prématurée de Vine, mais peu le savent mieux que Karyn Spencer, la première et unique responsable du développement des créateurs de Vine d’août 2015 à la fermeture de l’application en janvier 2017.