Les plans de transport en commun pour la Coupe du monde à KC constitueront un défi. Croyez-le du gars en charge

Pour amener des centaines de milliers de visiteurs là où ils doivent aller lorsque Kansas City accueillera la Coupe du monde de football masculin en 2026, il faudra de nombreux bus.

Beaucoup, beaucoup de bus – bien plus que le RideKC Le système a dans sa flotte des chariots locaux d’un endroit à l’autre le mardi moyen.

Différents types de bus également. De gros autocars de style Greyhound. Navettes confortables et moyens de transport de toutes tailles entre les deux.

Le les responsables des préparatifs pour notre participation à cet événement mondial et au plus grand événement sportif de l’histoire de la ville le savent : ils doivent louer 200 bus ou plus pour accueillir les équipes, le personnel de soutien et les supporters qui auront besoin de moyens de se déplacer dans cette zone métropolitaine éloignée. pendant ces quatre semaines que le tournoi se déroulera en ville, de mi-juin à mi-juillet 2026.

Si ce n’est pas Job One, alors ça doit être là-haut, dit Jason Simsqui, en tant que directeur des transports, occupe l’un des postes les plus importants de l’organigramme du KC2026.

« Nous avons besoin d’un minimum de 200 bus, et nous aurons la capacité d’avancer dans les deux sens », a récemment déclaré Sims lors d’une rare interview. Rare dans la mesure où il est assez occupé ces jours-ci et n’a que quelques minutes à perdre avant de se rendre à un autre dans une série de réunions interminables.

« Ce sera un mélange », a-t-il déclaré à propos de cette flotte de bus temporaire, mais on ne sait toujours pas à quoi ressemblera ce mélange. « Combien d’autocars, combien de navettes ? »

« Nous allons déplacer des spectateurs de nombreux endroits différents et différents types de bus seront plus économiques et efficaces en fonction de l’endroit où nous transportons les gens. »

Mais sécuriser les autobus à partir de l’offre limitée qui existe – gardez à l’esprit que bon nombre, sinon la plupart, des 15 autres villes hôtes de la Coupe du monde en Amérique du Nord seront également en compétition pour les véhicules de transport en commun – n’est qu’un des nombreux défis.

Pièces mobiles

Sims et l’équipe qu’il dirige ont beaucoup de soucis d’ici la date à laquelle le plan final est attendu pour le premier trimestre de 2026. (Cela leur laissera quelques mois pour régler les problèmes avant le premier match le 16 juin de la même année. )

Ils devront aligner plus de voitures de location que ce qu’on trouve habituellement sur les parkings de l’aéroport et des banlieues. Plus de scooters, de vélos électriques et de parkings relais.

Ils devront se coordonner avec les agences de transport en commun locales telles que la Kansas City Area Transportation Authority et KCStreetcar. Discutez avec d’autres responsables locaux, coordonnez-vous avec l’équipe de sécurité du KC2026 et persuadez les services routiers de l’État du Kansas et du Missouri de ralentir la construction de routes pendant cette période afin d’éviter les ralentissements et les détours.

Et il y a encore plus de pièces mobiles à prendre en compte, mais Sims est convaincu que KC2026 et ses consultants y parviendront.

« Parce que nous n’avons jamais organisé un événement comme celui-ci », a déclaré Sims, « cela va être un processus complexe, et cela va vraiment nécessiter une planification stratégique approfondie. Et grâce à la planification stratégique, je crois que nous sommes ouverts à tous les types de solutions de circulation innovantes afin de pouvoir fournir ce dont nous avons besoin pour disposer d’un système de transport efficace et sûr non seulement pour les spectateurs, mais aussi pour nos résidents locaux.

Jason Sims, directeur des transports pour KC2026.

Qui est Jason Sims?

Son nom ne vous est peut-être pas familier, mais vous connaissez sûrement certaines des œuvres des Sims si vous vous déplacez ne serait-ce qu’un peu en ville.

Ceux Dépisteur de Kansas City des panneaux indiquant l’état des routes sur les autoroutes locales ? Vous pouvez remercier les Sims. Il a joué un rôle clé dans la conception, la mise en œuvre et la gestion du système qui, depuis deux décennies, alerte les automobilistes des accidents, des ralentissements et de l’heure d’arrivée prévue vers leur destination le long de 300 milles d’autoroutes locales.

« Scout est tout à fait unique et m’a positionné pour cette opportunité, car il s’agit d’un système de transport bi-étatique et régional, et j’ai été engagé pour diriger les opérations, puis j’ai dirigé le projet pendant environ une décennie pour le MoDOT », a-t-il déclaré.

Sims est ensuite devenu vice-président d’une grande société nationale de conseil en gestion du trafic. Il représente le comté de Wyandotte au conseil d’administration qui supervise la Kansas City Area Transportation Authority et a été embauché cet été pour diriger les efforts de planification des transports du comité KC2026.

Faire appel à des experts en bus

Deux grandes sociétés d’ingénierie locales, HNTB et Burns and McDonnell, travaillent avec lui sur le plan de mobilité, ainsi que Transportation Management Services, basé dans le Maryland, qui a été un partenaire clé dans la planification des transports pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Selon TMSl’entreprise a travaillé pendant trois ans avec une société qatarienne pour créer un système de transport pour un tournoi entièrement disputé dans ce pays de la péninsule arabique.

Il comprenait plus de 3 000 bus, dont plus de 800 électriques, ainsi que 6 500 chauffeurs et plus de 2 900 membres du personnel d’exploitation.

La tâche à Kansas City est bien moindre, puisque le Qatar a accueilli les 64 matches dans huit stades répartis dans cinq villes. Alors que KC accueille six matchs, espacés de deux à six jours, et tous se joueront à Arrowhead.

Sims a déclaré que l’expertise de l’entreprise sera la clé du succès de Kansas City.

« Nous voulons être la première ville à garantir l’achat de nos bus », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi il est très important que TMS ait une expertise mondiale, car ils effectuent les achats de bus et effectuent l’analyse de l’achat de bus dont nous avons besoin pour pouvoir exécuter la location de la bonne quantité de bus et du type de bus qui convient. nous avons besoin.

Les autres cabinets interviendront dans d’autres domaines, comme la planification, l’orientation (panneaux par exemple), l’aménagement des parkings-relais, etc.

Un impact durable ?

Sims espère que, quels que soient les résultats des efforts de la Coupe du monde, ils auront un impact durable sur l’amélioration du système de transport de la région. Il est trop tôt pour savoir avec certitude quelle forme cela prendra.

Mais séparément, le KCATA a récemment terminé une étude en examinant ce qu’il faudrait pour établir un service de bus express permanent entre l’aéroport international de Kansas City et le centre-ville. Actuellement, un seul bus circule une fois par heure dans chaque sens.

Le comté de Johnson envisage un service de bus entre Overland Park et KCI, et un système de tramway étendu devrait être opérationnel des mois avant que les joueurs de football ne s’alignent sur le terrain d’Arrowhead.

« De nombreux projets d’infrastructure ont été planifiés qui bénéficieront aux résidents locaux à la fin de la Coupe du monde », a déclaré Sims. « Je considérerais cela car la Coupe du monde est une opportunité pour nous de pouvoir fixer une date limite sur des choses qui bénéficieront aux résidents locaux pendant de nombreuses décennies à venir. »

Et à l’approche de sa propre échéance, Sims a dû lui dire au revoir. Dans environ 600 jours, la Coupe du monde va commencer. Avec tout ce qui reste à faire, le plan de transport de KC2026 ferait mieux d’être testé et prêt à fonctionner.

Il a promis de nous tenir au courant d’ici là.

« J’aimerais vous donner une mise à jour tous les trois ou quatre mois pour vous faire savoir où nous en sommes et vous faire savoir quels progrès nous avons réalisés », a-t-il déclaré.

Marquez votre calendrier.