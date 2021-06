Les plans de transfert de Manchester United ne seront pas entravés par la dette du club

Joel Glazer a défendu les niveaux d’endettement de Manchester United et les paiements de dividendes que sa famille s’est versés et a déclaré que cela n’empêcherait pas le club de rivaliser au sommet du marché des transferts.

La famille Glazer a essuyé de vives critiques de la part de ses partisans au cours de ses 16 ans de propriété après avoir versé plus d’un milliard de livres sterling pour financer la dette créée par leur rachat par emprunt en 2005.

Les propriétaires américains ont également retiré plus de 100 millions de livres sterling de dividendes, mais lors d’un forum de fans organisé plus tôt ce mois-ci, Joel Glazer a défendu leur modèle.

« Nous pensons que Manchester United est un club très bien géré, et nous pensons que les clubs du football pourraient nous regarder, et il y a beaucoup de bon à voir en ce qui concerne certaines de ces choses qui sont controversées », a-t-il déclaré. .

« Nous sommes en mesure de dépenser avec les meilleurs clubs d’Europe, qu’il s’agisse de salaires ou de frais de transfert, nous avons pu maintenir les prix de nos billets bas, nous ne les avons pas augmentés depuis plus de 10 ans.

« Nous sommes en mesure de verser un dividende mais c’est une proportion modeste de nos cinq à six cents millions de livres de revenus ; c’est moins de trois pour cent de cela.

« Nous avons des dettes, mais beaucoup d’autres clubs ont aussi des dettes. Nous payons un taux d’intérêt très bas, principalement des dettes à intérêt fixe. Donc, si les taux d’intérêt augmentaient, cela ne nous affecterait pas, mais nous avions fait des progrès dans la réduction notre dette au cours des dernières années. La dette nette a été considérablement réduite il y a quelques années.

United a passé huit ans sans titre de champion et 13 ans depuis la levée de la Ligue des champions. Ole Gunnar Solskjaer a guidé l’équipe vers une deuxième place en Premier League la saison dernière, mais ils ont encore perdu 12 points de moins que les champions de Manchester City.

Des sources ont déclaré à ESPN que United concluait un accord de 77 millions de livres sterling pour l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho alors qu’ils cherchaient à combler l’écart avec City et Glazer insiste sur le fait que le club est en mesure d’investir dans l’équipe.

« Il [debt and dividend payments] ne nous a jamais empêché de poursuivre des joueurs ou des transferts sur le terrain », a-t-il déclaré. « Nous avons peut-être parfois abandonné les transferts parce que l’autre équipe voulait un nombre exorbitant. Et bien qu’il soit facile de le payer une seule fois, cela a des conséquences.

« Vous le faites une fois et la personne suivante s’y attend, puis la personne suivante s’y attend. Et ce n’est pas bon, en fin de compte, pour le club. Donc, nous pensons que nous sommes capables d’accomplir toutes ces choses et que nous l’avons toujours fait.

« Nous allons continuer à investir sur le terrain, ce que nous avons fait l’année dernière, et nous prévoyons de le faire de manière significative cette année. Nous pensons donc que nous sommes bien placés. »

En plus de Sancho, Solskjaer tient à faire venir au moins deux joueurs supplémentaires pour renforcer immédiatement la première équipe avec des défenseurs centraux, des milieux de terrain centraux, des attaquants et des arrières droits.

Glazer admet que le club a subi un coup financier causé par la pandémie de coronavirus, mais pense que United est en mesure de monter un sérieux défi pour les trophées si la fenêtre de transfert d’été se déroule bien.

« La pandémie a frappé et nous avons dû utiliser une grande partie de nos réserves de liquidités parce que nous n’avions pas de supporters dans les tribunes, nous n’avions pas les revenus de la journée, et cela nous a affecté, comme cela a affecté tous les clubs tout au long européenne », a-t-il déclaré.

« La différence, c’est que nous avons pu continuer à investir. Nous sommes forts.

« Tous les autres clubs qui ont remporté des titres récemment ont eu des années où ils n’ont pas remporté la ligue, puis ils ont progressé, ils ont réussi et tout le monde apprécie la façon dont leur structure est mise en place.

« Nous pensons que nous sommes sur cette voie. Nous nous sentons très bien dans notre situation. Mais en fin de compte, nous partageons tous le même objectif : gagner des trophées.

« Et nous veillerons à ce que tout soit fait pour nous mettre dans la meilleure position pour remporter des trophées, nous continuerons à le faire. Et nous pensons avoir mis en place une structure en coulisses pour réussir. «