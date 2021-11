Les plans de Thanksgiving de Gigi Hadid avec Khai, 1 an, révélés après la séparation de Zayn Malik

Gigi Hadid « sait que les vacances ne seront pas les mêmes cette année » maintenant qu’elle et Zayn Malik, le père de sa fille Khai, âgée d’un an, ne sont plus amoureux. Découvrez comment elle prévoit de passer Thanksgiving ici.

Gigi Hadid, 26 ans, ne sait pas à quoi ressembleront ses vacances maintenant qu’elle et Zayn Malik, 28 ans, ne sont plus ensemble. Le mannequin, qui partage sa fille Khaï, 1 an avec le chanteur, est « concentré sur la coparentalité » et est ouvert à ce que son ex passe Thanksgiving et même Noël avec eux si c’est ce qu’il choisit. Pour l’instant, cependant, elle prévoit de passer au moins Thanksgiving avec sa mère Yolande Hadid et ses frères et sœurs, Bella Hadid, , et Anwar Hadid, .

« Avec tout ce qui se passe, Gigi sait que les vacances ne seront pas les mêmes cette année que la dernière », a déclaré une source EXCLUSIVEMENT HollywoodLa Vie. « Gigi aimait faire la fête avec toute sa famille, Zayn inclus. Mais maintenant qu’ils se sont séparés, elle ne sait pas exactement à quoi cela ressemblera.

« Elle a l’intention de célébrer Thanksgiving avec sa mère à la ferme de Pennsylvanie, a poursuivi l’initié. « Bella et Anwar prévoient d’être là aussi. Gigi adore cuisiner à Thanksgiving et elle veut juste être entourée de sa famille. Zayn n’a pas encore posé de questions sur les plans pour Thanksgiving, alors Gigi va aller de l’avant avec ses propres plans pour elle et Khai et si Zayn tend la main, alors elle ne s’opposera pas à ce qu’il la voie.

« Gigi ne garderait jamais Khai loin de son père, et elle est vraiment mature à propos de tout cela », a ajouté l’initié. «Donc, si Zayn a l’intention de passer les vacances avec Khai, ou même en famille, elle ne s’y oppose pas. Mais elle se concentre strictement sur la coparentalité et non sur le fait de raviver quoi que ce soit de romantique. »

La séparation signalée de Gigi et Zayn s’est produite à peu près au même moment où il faisait la une des journaux pour s’être impliqué dans une dispute avec la mère de Gigi, Yolande Hadid, . L’incident a conduit Yolanda à accuser l’ancien Une direction membre de l’avoir frappée lors de la dispute, qui s’est produite dans la maison de Pennsylvanie qu’il partage avec Gigi, mais il a « catégoriquement » nié l’allégation dans une déclaration qu’il a publiée sur Twitter fin octobre. Il a finalement été inculpé de quatre chefs de harcèlement pour l’épreuve et n’a plaidé aucune contestation, selon des documents judiciaires obtenus par HL.