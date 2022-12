Les plans de test des arrivées britanniques en provenance de Chine pour Covid déclenchent une dispute au Cabinet au milieu d’une flambée d’infections

Une rangée du CABINET a explosé sur les projets de test des arrivées au Royaume-Uni en provenance de Chine alors que ses infections à Covid augmentent.

Le Premier ministre Rishi Sunak a annulé plusieurs ministres “anxieux” qui étaient mal à l’aise à ce sujet.

Rishi Sunak a annulé plusieurs ministres “anxieux” qui n’étaient pas à l’aise avec les projets de test des arrivées de Chine Crédit : Getty

Les cas de Covid ont augmenté en Chine, ce qui a conduit à la réintroduction des verrouillages Crédit : AFP

Les arrivées de Hong Kong auraient pu faire face à des mesures similaires lors de la réouverture de sa frontière terrestre avec la Chine continentale la semaine prochaine.

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, faisait partie de ceux qui étaient sceptiques quant aux tests tandis que d’autres ont averti qu’ils pourraient «alimenter l’anxiété» à propos du virus.

D’autres ont dit au Premier ministre qu’il était important de “ne pas permettre au public de perdre confiance” dans la façon dont la Grande-Bretagne a surmonté le covid.

Un député a qualifié cette décision de “entièrement politique et non médicale”.

Des sources ont déclaré que M. Harper n’avait accepté qu’après avoir entendu des arguments “incroyablement convaincants”.

Les tests commenceront à partir du 5 janvier, trois jours avant que Pékin ne rouvre sa frontière au monde.

Les arrivées à Hong Kong auraient pu faire face à des mesures similaires lors de la réouverture de sa frontière terrestre avec la Chine continentale la semaine prochaine Crédit : AFP

Les tests commenceront à partir du 5 janvier, trois jours avant que Pékin ne rouvre ses frontières au monde Crédit : Getty

Un ministre a déclaré: «C’était un cas classique d’un problème entre Noël et le Nouvel An non traité.

“Lorsque le Premier ministre et d’autres ont donné un coup de pied à la machine, celle-ci a répondu comme il se doit et un résultat sensé a été atteint.”