Les plans de Ten Hag pour Scott McTominay révélés alors que Manchester United se joint à la chasse au milieu de terrain lié à Arsenal

Un aperçu de l’avenir du milieu de terrain de Manchester United a été fourni mardi.

Le milieu de terrain central est une zone problématique à Old Trafford depuis un certain temps maintenant. Et après le départ de Paul Pogba et Nemanja Matic pour la Serie A au début du mois, Manchester United manque désormais de corps, ainsi que de qualité, dans ce département.

Bien sûr, Donny van de Beek est revenu à Manchester après une période de prêt décevante avec Everton, et on s’attend à ce que le Néerlandais se voie offrir une seconde chance à United sous la direction de son ancien patron.

Cependant, Ten Hag a joué Van de Beek plutôt comme un n ° 10, ce qui signifie que United reste à court de personnel dans le département du milieu de terrain défensif.

Mais, selon un rapport du Times mardi, Youri Tielemans de Leicester City est un milieu de terrain qui intéresse Ten Hag, bien que l’on ne sache pas à quel point il figure sur la liste restreinte du Néerlandais.

Pendant ce temps, le Times ajoute que Manchester United résistera à toute offre pour Scott McTominay, car Ten Hag le considère comme un joueur central dans ses projets en équipe première.

On pense que Newcastle United s’est renseigné sur le joueur de 25 ans plus tôt dans la fenêtre.

Dernières nouvelles sur De Jong, plus sur l’avenir de McTominay et l’intérêt de Tielemans ici… (avec@_pauljoyce) #PositiveTalksFChttps://t.co/xHzb9KP45Z – Paul Hirst (@hirstclass) 28 juin 2022

Étant donné le manque de qualité de McTominay sur le ballon par rapport aux milieux de terrain avec lesquels Ten Hag travaille habituellement, il sera intéressant de voir comment l’ancien patron de l’Ajax utilisera l’Ecossais lors de la prochaine campagne.

