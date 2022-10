Les plans de suppression des logements abordables menacent de faire de la campagne le terrain de jeu des “millionnaires”

Les plans du gouvernement visant à réduire les exigences imposées aux promoteurs pour construire des logements abordables représentent une trahison de plus d’un million de familles sur des listes d’attente de logement et seront “dévastateurs” pour les communautés rurales où les jeunes ont déjà du mal à trouver un logement, ont averti les militants.

L’organisation caritative de campagne CPRE a déclaré que les propositions envisagées par le secrétaire au logement, Simon Clarke, « dynamiseraient la conversion de la campagne en un terrain de jeu pour millionnaires de résidences secondaires et de retraites de week-end ».

Pendant ce temps, les écologistes ont exprimé leur consternation face aux suggestions selon lesquelles un moratoire efficace sur les développements à proximité de zones humides fragiles pourrait être levé.

Une lettre a fuité Les temps a révélé que M. Clarke propose d’augmenter de 10 maisons à 40 ou 50 la taille maximale d’un développement qui peut être construit sans aucune obligation pour les constructeurs d’inclure des maisons abordables.

L’organisme de bienfaisance pour le logement Shelter a déclaré que cette décision réduirait de 20% le nombre de logements abordables livrés en vertu de la règle, soit plus de 560 propriétés par an.

La réduction interviendrait à un moment où 1,2 million de ménages sont sur des listes d’attente pour un logement social en Angleterre et seulement 6 051 propriétés abordables ont été construites l’année dernière.

Le directeur des campagnes de l’organisme de bienfaisance, Osama Bhutta, a déclaré que le Premier ministre Liz Truss n’avait pas le droit de “trahir plus d’un million de ménages bloqués sur des listes d’attente de logements sociaux en réduisant le nombre déjà infime de logements sociaux qui sont construits”.

“Le gouvernement devrait faire tout ce qu’il peut pour construire les logements stables et véritablement abordables dont ce pays a besoin, mais il fait le contraire”, a déclaré M. Bhutta. “Le gouvernement doit changer d’avis, il peut le faire maintenant ou le faire après avoir saisi la colère de millions de personnes.”

Et le PDG de CPRE, Tom Fyans, a averti: «Les sites de logement dans les zones rurales sont généralement petits, ce qui signifie que l’offre de logements abordables et sociaux pourrait être complètement étouffée.

“Cela reléguerait des milliers de travailleurs clés et de jeunes familles en marge de la société, dynamisant la conversion de la campagne en un terrain de jeu pour millionnaires de résidences secondaires et de week-ends.”

Réduire le nombre de nouveaux logements abordables sera “auto-destructeur” car cela entraînera globalement moins de nouvelles constructions et réduira la contribution de la construction de logements à la croissance, a déclaré M. Fyans.

“Le gouvernement semble déterminé à répéter les politiques de logement qui ont échoué et à blâmer le système de planification et les protections environnementales”, a-t-il déclaré. “La réalité est que nos communautés rurales réclament plus – et non moins – de logements à loyer social et à des prix véritablement abordables pour prévenir la misère et l’itinérance.”

Le département de M. Clarke pour le nivellement, le logement et les communautés (DLUHC) a refusé de commenter ses plans. Un porte-parole du gouvernement a seulement déclaré: “Le gouvernement s’est engagé à explorer des politiques qui construisent les maisons dont les gens ont besoin, créent de nouveaux emplois, soutiennent le développement économique et stimulent les économies locales.”

Mais le porte-parole officiel de Mme Truss a confirmé que des modifications du seuil de logement abordable étaient à l’étude.

“Nous voulons le garder à l’étude pour nous assurer que nous livrons les nouvelles maisons dont nous avons besoin, sans décourager le développement de maisons sur de petits sites et par de petits constructeurs”, a-t-il déclaré.

La secrétaire fantôme au logement, Lisa Nandy, a répondu: «Les conservateurs ont fait chuter l’économie. Cela a entraîné une flambée des taux hypothécaires, des loyers, des factures d’énergie et des prix des denrées alimentaires. Leur réponse est maintenant des logements moins abordables. Cela défie la croyance.

«Le travail a établi des plans pour aider les gens à accéder à l’échelle du logement, notamment en donnant aux premiers acheteurs les premiers avis sur les nouveaux développements, ainsi qu’en construisant une nouvelle génération de maisons abordables et de logements sociaux et en offrant aux locataires une plus grande sécurité avec une nouvelle Charte des locataires. ”

Et Alicia Kennedy, directrice du groupe de pression Generation Rent, a déclaré que les 1,2 million de ménages sur les listes d’attente comprenaient 100 000 enfants vivant dans des logements temporaires.

“En laissant les promoteurs construire uniquement des maisons pour le marché, les personnes qui ont le plus besoin d’une maison décente et stable continueront d’attendre dans des conditions misérables”, a déclaré Mme Kennedy. “Le gouvernement doit expliquer comment il va fournir suffisamment de logements pour résoudre le problème de l’itinérance et faire baisser les loyers.”

Le porte-parole du Premier ministre a également confirmé que les ministres envisageaient d’assouplir les règles restreignant le développement dans des parties désignées du Norfolk, du Hampshire, du Devon et du nord-est pour protéger la santé des zones humides.

Actuellement, les nouveaux développements sont interdits dans les zones désignées s’ils sont susceptibles d’augmenter les niveaux d’azote et de phosphore dans l’eau, ce qui peut entraîner une croissance excessive des algues et réduire l’approvisionnement alimentaire des espèces protégées.

Les groupes environnementaux s’inquiètent des dommages potentiels aux sites naturels et à la faune si les contrôles sont levés.

Le porte-parole de Mme Truss a déclaré: «Le Premier ministre a parlé de certaines de ses préoccupations concernant les restrictions nutritionnelles conduisant à un moratoire effectif sur les nouveaux logements dans certaines régions du pays, c’est donc quelque chose que nous voulons examiner.

“De toute évidence, un environnement solide et une économie solide vont de pair et nous avons des objectifs juridiquement contraignants dans le cadre de la loi sur l’environnement, à laquelle nous adhérons.”