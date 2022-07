Les plans de soins de santé maintiennent les injecteurs de secours contre les allergies chers pour certains

Par Ellie Quinlan Houghtaling Reporter du HealthDay

Journaliste de la journée de la santé

VENDREDI 15 juillet 2022 (HealthDay News) — Bien qu’il y ait maintenant plus de choix pour les injecteurs d’allergie d’urgence comme EpiPens, le coût s’avère toujours prohibitif pour certains, selon de nouvelles recherches.

Même si la plupart des gens économisent de l’argent avec des alternatives moins chères après que le coût d’EpiPens ait explosé il y a quelques années, une minorité significative d’utilisateurs – les personnes ayant des franchises élevées sur leur assurance maladie – paient toujours trop cher.

“Nos résultats suggèrent que la disponibilité de concurrents à bas prix n’a pas résolu le problème d’abordabilité pour tous les patients qui utilisent des auto-injecteurs d’épinéphrine, en particulier ceux couverts par des régimes qui exigent des paiements de franchise et de coassurance pour les médicaments”, a déclaré le Dr auteur principal de l’étude. Kao-Ping Chua. Il est pédiatre et chercheur en politiques de santé à Michigan Medicine/University of Michigan.

L’étude a examiné les données 2015-2019 de plus de 657 000 enfants et adultes via la base de données commerciale IBM MarketScan, qui contient les données sur les réclamations de 28 millions d’Américains bénéficiant d’une assurance parrainée par l’employeur.