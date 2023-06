Les plans de Samsung pour rattraper TSMC dans la fabrication de semi-conducteurs

Samsung la marque est partout. Depuis Téléphones Galaxy et des téléviseurs intelligents aux machines à laver et aux réfrigérateurs, la société affirme que ses produits peuvent être trouvés dans près des trois quarts des ménages américains. Mais Samsung est bien plus que des gadgets et des appareils électroménagers, et il y a une autre raison pour laquelle c’est l’une des entreprises les plus précieuses au monde. C’est le deuxième plus grand fabricant de puces qui alimente tant d’appareils populaires. Depuis plus de trois décennies, Samsung est un leader dans le domaine des puces mémoire, utilisées pour le stockage de données numériques. Mais cela a été un marché en ébullition. Au cours de la dernière année, les prix des puces mémoire ont plongé et devraient chuter jusqu’à 23 % de plus au cours du trimestre en cours. En avril, Samsung a annoncé des résultats lamentables pour le premier trimestre, les bénéfices plongeant à leur plus bas niveau depuis 2009. Samsung a réagi en réduisant la production de puces mémoire. Ailleurs dans l’industrie, le petit rival Micron a récemment déclaré qu’il prévoyait de réduire de 15% ses effectifs. Au milieu de l’épave, la société géante a trouvé de la croissance dans un autre coin du marché des semi-conducteurs, doublant son activité de fonderie, le côté qui fabrique des puces personnalisées pour des clients massifs comme Qualcomm , Tesla , Intel et Sony ainsi que des milliers de petits joueurs. Samsung construit une usine de fabrication de puces de 17 milliards de dollars, ou fab, à Taylor, au Texas, où il a promis de démarrer la première production américaine de puces avancées l’année prochaine. En février, des candidatures ont été ouvertes pour que des entreprises comme Samsung obtiennent leur part du CHIPS and Science Act de 52,7 milliards de dollars, adopté par les législateurs l’année dernière dans le but d’amener la fabrication de puces aux États-Unis après 30 ans de pertes de parts de marché en Asie. Samsung ajoute également de la capacité dans son pays d’origine, la Corée du Sud, dépensant 228 milliards de dollars dans un méga cluster de cinq nouvelles usines qui devraient être mises en ligne d’ici 2042. « Ils dépensent et dépensent et dépensent », a déclaré Dylan Patel de la société de recherche et de conseil SemiAnalysis. « Et pourquoi? Pour qu’ils puissent rattraper leur retard sur la technologie, afin qu’ils puissent continuer à maintenir leur position de leader. »

La nouvelle usine de puces de 17 milliards de dollars de Samsung est en construction à Taylor, au Texas, le 19 avril 2023. Katie Brigham

« On ne s’arrange pas »

Samsung est l’une des trois seules entreprises à fabriquer les puces les plus avancées au monde, se classant deuxième derrière Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et devant Intel . Maintenant, Samsung vise à attraper TSMC. « Nous ne nous contentons pas d’être n°2 », a déclaré Jon Taylor, vice-président de l’ingénierie fab chez Samsung, dans une interview. « Samsung n’est jamais satisfait du numéro 2 en tant qu’entreprise, en tant qu’entreprise. Nous sommes très agressifs. » La société a annoncé une nouvelle feuille de route ambitieuse en octobre, poursuivant un objectif de tripler la capacité de fabrication de pointe et de fabriquer des puces de 2 nanomètres à la pointe de l’industrie d’ici 2025 et de les ramener à 1,4 nanomètre d’ici 2027. « Si Samsung atteint ses objectifs, il devancera TSMC, mais c’est un gros si », a déclaré Patel. « TSMC est le seul auquel l’industrie fait confiance pour atteindre sa feuille de route. » CNBC a récemment pénétré dans la fabrique de puces Samsung d’Austin, pour la première visite approfondie donnée devant la caméra à un journaliste américain. Pendant que nous étions là-bas, nous avons eu une rare entrevue avec le chef de l’activité puces de Samsung aux États-Unis, Jinman Han. Vétéran de l’entreprise depuis 34 ans, la supervision américaine de Han comprend les opérations de fonderie et l’activité des puces mémoire. « Nous voulons vraiment être un socle pour l’industrie américaine », a déclaré Han à CNBC.

Samsung a fait ses débuts en 1938 sous le nom de Samsung Sanghoe Trading Company, fondée par Lee Byung-chull en Corée. Samsung

Samsung a fait ses débuts il y a 85 ans, lorsque le fondateur Lee Byung-chull l’a créée en tant que société commerciale pour l’exportation de fruits, de légumes et de poisson en Corée. « Sa vision était que notre entreprise soit éternelle, forte et puissante », a déclaré Han. « Alors, il a choisi le nom de Samsung, qui signifie littéralement trois étoiles. » Pour survivre à deux guerres majeures, l’entreprise s’est diversifiée dans des secteurs comme le textile et la vente au détail. Samsung Électronique a été créé en 1969, le premier téléviseur Samsung est sorti en 1972, et deux ans plus tard, Samsung a acheté Hankook Semiconductor dans un effort audacieux pour établir le géant de l’électronique grand public intégré verticalement que l’entreprise est aujourd’hui. Samsung a ouvert ses premiers bureaux américains dans le New Jersey en 1978. En 1983, il fabriquait des puces de mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM) de 64 Ko, couramment utilisées dans les ordinateurs, et la société avait un nouveau bureau américain dans la Silicon Valley. Lee Kun-hee a pris la relève après la mort de son père en 1987, et le premier téléphone portable de Samsung est arrivé un an plus tard. Et maintenant, Samsung est le le plus grand fournisseur de smartphones au mondeen tête à tête avec Pomme . Une décennie seulement après avoir fabriqué sa première puce mémoire, Samsung arrivait sur le marché avec une version qui avait 1 000 fois la capacité. Il a acquis une renommée internationale en 1992 avec la première puce DRAM de 64 Mo au monde, plaçant l’entreprise à la première place en matière de mémoire, où elle reste aujourd’hui. « Sa présence est si omniprésente en Corée du Sud qu’ils appellent leur pays la République de Samsung », a déclaré Geoffrey Cain, auteur du livre « Samsung Rising », publié en 2020. Samsung a commencé à fabriquer des puces aux États-Unis avec son usine d’Austin, au Texas, qui a ouvert ses portes en 1996. Elle a ouvert une deuxième usine dans la capitale du Texas en 2007. Aujourd’hui, l’exploitation de Samsung à Austin est entièrement consacrée à la fonderie.

Des employés de Samsung dans la salle blanche de la fabrique de puces d’Austin, le 19 avril 2023. Samsung

L’expansion de Samsung a entraîné un conflit juridique. En 2018, la société a finalement mis fin à une bataille juridique de sept ans avec Apple pour savoir si Samsung a copié l’iPhone. Les termes n’ont pas été divulgués. « Apple a reçu un paiement de Samsung, donc Apple a techniquement gagné », a déclaré Cain. « Mais quand vous additionnez tous les frais juridiques, tous les combats, toutes ces années, c’était juste un zéro neutre sur zéro pour les deux parties. » Les contestations ne se sont pas limitées à la salle d’audience. En Corée du Sud, des protestations ont éclaté autour de Jay Y. Lee, la troisième génération de la famille fondatrice de Samsung à prendre la barre. Il a purgé une peine de prison pour corruption avant d’être gracié en août et de devenir président exécutif en octobre. Et pendant la pandémie, Samsung a été touché par la pénurie mondiale de puces alors que la demande a culminé et que la chaîne d’approvisionnement a été perturbée. « C’était vraiment douloureux », a déclaré Han. « Quand vous voyez vos clients demander plus de jetons, mais qu’il n’y a aucun moyen de leur en fournir, c’était tellement douloureux. » Cette dynamique est en train de changer. Alors que les consommateurs restreignent leurs dépenses face à la hausse de l’inflation, la demande de puces mémoire s’est fortement affaiblie. Han a déclaré que l’analyse des données internes de Samsung montre que « le marché rebondira peut-être d’ici la fin de cette année ».

Tir à la corde géopolitique

Les investisseurs sont déjà revenus. Le titre a chuté de près de 30 % l’an dernier, parallèlement à une baisse plus large de l’industrie technologique mondiale. Les actions ont augmenté de 28 % cette année et ont atteint un sommet de 52 semaines le 5 juin à la Bourse de Corée. Morgan Stanley récemment l’a nommé premier choix. Une partie du rallye peut refléter le dernier chapitre de la guerre géopolitique des puces entre la Chine et les États-Unis En mai, la Chine produits interdits du fabricant américain de mémoires Micron, ce qui a conduit à une augmentation des stocks pour Samsung. Les États-Unis ont également accordé à Samsung un dispense d’un an d’exploiter ses deux usines de fabrication de puces en Chine, malgré de nouvelles règles en octobre qui empêchent de nombreuses sociétés de puces d’exporter leur technologie la plus avancée vers la deuxième économie mondiale. Samsung dit qu’il ajoute de la capacité à Taylor, au Texas, au nord-est d’Austin, en raison de la demande américaine. Plus de 90% des puces avancées sont actuellement fabriquées à Taiwan. « L’intégration de Taylor va simplement augmenter leur capacité à s’approvisionner en puces au niveau national et ne pas avoir à se rendre dans des régions du monde où ils pourraient avoir un certain inconfort », a déclaré Jon Taylor de Samsung. Au cours des trois dernières décennies, la part des États-Unis dans la production mondiale de puces a a chuté de 37 % à seulement 12 %. C’est en grande partie parce que les estimations montrent qu’il en coûte au moins 20% de plus construire et exploiter une nouvelle fab aux États-Unis qu’en Asie, où la main-d’œuvre est moins chère, la chaîne d’approvisionnement est plus accessible et les incitations gouvernementales sont beaucoup plus importantes.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol regarde le président américain Joe Biden prononcer un discours lors d’une visite dans une usine de semi-conducteurs du campus Samsung Electronics Pyeongtaek à Pyeongtaek, en Corée du Sud, le 20 mai 2022. Jonathan Ernst | Reuter

L’électricité et l’eau