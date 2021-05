Les plans de retour au travail pourraient faire ou défaire l’activité de certains restaurants

Les employeurs de tout le pays élaborent des plans pour ramener les travailleurs au bureau à mesure que les taux de vaccination contre Covid-19 augmentent et que les restrictions en matière de pandémie diminuent.

Ces décisions pourraient avoir un impact considérable sur les ventes des restaurants pour les entreprises situées à proximité des centres-villes et des immeubles de bureaux, selon le célèbre chef Ming Tsai.

« Nous ne connaissons pas la nouvelle normalité », a déclaré Tsai lors de la conférence Small Business Playbook de CNBC. «Est-ce que la moitié des gens vont retourner travailler et l’autre moitié vont rester à la maison, ou est-ce les deux tiers? Quoi qu’il en soit, cela affecte grandement les restaurants qui dépendent du déjeuner, car pour le moment, il n’y en a pas. … Il repose sur l’happy hour et, bien sûr, sur le dîner. «

Tsai est l’hôte et le producteur exécutif de l’émission de cuisine télévisée «Simply Ming» et est propriétaire du restaurant de Boston Blue Dragon. Lorsque les verrouillages ont commencé, Tsai a fait équipe avec le chef Ed Lee, plus d’une douzaine d’autres restaurants et le distillateur du Kentucky Maker’s Mark pour utiliser le personnel de Blue Dragon pour créer des repas et des forfaits de soins pour les travailleurs des restaurants au chômage ou en congé.

Mais après l’épuisement du financement de cette initiative, Blue Dragon a fermé ses portes. Le restaurant a été temporairement fermé pendant 11 mois et sa survie future n’est toujours pas claire.