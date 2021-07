Les plans de retour au bureau dans les limbes alors que le CDC recommande à nouveau le masquage à l’intérieur

Mardi, les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé aux personnes entièrement vaccinées de recommencer à porter un masque dans les lieux publics intérieurs dans des endroits où les taux de transmission de Covid-19 sont « importants et élevés ». Les directives mises à jour arrivent au moment où les cas de Covid augmentent à nouveau dans les 50 États en raison de la variante delta hautement contagieuse, et constituent un renversement de l’assouplissement du CDC en mai des directives de masquage à l’intérieur pour les personnes entièrement vaccinées. La hausse des chiffres de Covid, ainsi que les nouvelles directives du CDC, pourraient être un coup dur pour les employeurs qui prévoient de ramener leurs employés de bureau sur les chantiers à l’automne. Kate Lister, présidente du cabinet de recherche d’employeurs Analyse globale du lieu de travail, dit qu’elle a eu des conversations avec des clients pendant des semaines pour savoir s’il fallait retarder leurs dates de retour au bureau. Elle dit à CNBC Make It qu' »il n’y a pas de magie » dans les organisations qui préparent leur retour après la fête du Travail. « C’est juste un rendez-vous. » Avec l’augmentation des infections quotidiennes, la baisse des taux de vaccination et les inquiétudes concernant la propagation du virus à l’automne, « ce n’est pas le moment de précipiter les choses », a déclaré Lister. « Ce n’est pas parce que la note est déjà sortie que la date ne peut pas changer. Si nous avons appris quelque chose de cette pandémie, c’est que nous devons être plus agiles dans notre réflexion. »

Certains se masquent plus tôt, retournent au travail plus tard

Il est important de noter que les conseils du CDC ne sont qu’une recommandation. Les États et les autorités locales peuvent décider de réintroduire ou non des règles de masque pour certaines personnes. Par exemple, avant l’annonce du CDC mardi, plusieurs comtés de Californie et du Nevada avaient déjà règles de masque réimposées pour les résidents dans les lieux publics intérieurs qu’ils soient vaccinés ou non. Les sites de travail et les entreprises peuvent également définir leurs propres normes pour les employés et les clients. Le CDC a également recommandé mardi que tous les élèves, enseignants et membres du personnel des écoles K-12 portent des masques, quel que soit leur statut vaccinal. Certains employeurs, gardant un œil sur la propagation du virus aux États-Unis, ont déjà annoncé des modifications à leur plan de retour. Apple, qui a reçu des critiques pour son annonce de retour au travail en septembre, a retardé ses plans d’un mois jusqu’en octobre et a recommandé aux travailleurs des magasins de détail de porter des masques, Rapports Bloomberg. Il est important que les employeurs soient « prudents » dans la façon dont ils rassemblent physiquement les gens s’ils le font, déclare Daniel Meltzer, directeur médical des solutions cliniques chez Matrix Medical Network. « Nous savons que les masques et la distanciation fonctionnent, ils restent donc des éléments essentiels pour assurer la sécurité des personnes au travail et à la maison », a-t-il déclaré. De plus, les employeurs devraient redoubler d’efforts dans leurs stratégies de test et de recherche de contacts pour les employés « dans le but de garantir des effectifs en bonne santé et la continuité des activités qu’ils soutiennent », a-t-il déclaré.

De plus en plus d’employeurs exigent des vaccins

Les nouvelles directives de masquage du CDC alimentent également le débat sur la question de savoir si les employeurs devraient exiger de leurs employés qu’ils fassent travailler le vaccin en personne afin de minimiser la propagation du virus. La Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi a confirmé que les employeurs peuvent exiger que leur personnel se fasse vacciner, avec des exceptions dans certaines circonstances. Mais de nombreuses entreprises ont laissé la décision aux individus et se sont appuyés sur le fait que les travailleurs non vaccinés continuent de se masquer à l’intérieur ou fournissent périodiquement un test Covid négatif. Compte tenu des derniers développements du virus aux États-Unis, cependant, davantage d’employeurs pourraient se joindre à un mandat de vaccination sur le lieu de travail. Lundi, le ministère des Anciens Combattants est devenu la première grande agence fédérale à exiger que les travailleurs de la santé reçoivent le vaccin Covid-19, et la Californie est devenue le premier État à obliger les employés de l’État et certains travailleurs de la santé à le faire ou à faire face à une obligation hebdomadaire. essai. Le maire de New York, Bill de Blasio, a récemment introduit des directives similaires pour les employés de la ville et les travailleurs de la santé, Reportages de NBC New York, et a exhorté les entreprises du secteur privé à emboîter le pas. Lors d’un appel avec des journalistes mardi, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré que l’agence recommande aux dirigeants locaux « d’examiner ce qui motiverait les communautés à se faire vacciner. Si les entreprises pensent que c’est un mandat, nous les encourageons à le faire ».

Les employeurs doivent faire en sorte que le retour au bureau «en vaille la peine»