Les plans de relance de l’Australie pour Covid restent incertains en raison de la variante delta

Un récent pic de cas de Covid a poussé les autorités australiennes à se démener pour contenir la variante delta, qui a été détectée pour la première fois en Inde.

Le pays a géré la pandémie de coronavirus relativement mieux que la plupart, avec moins de 31 000 cas au total en raison de règles strictes de distanciation sociale, de restrictions aux frontières, de traçage des contrats et de blocages.

Plusieurs grandes villes ont été verrouillées la semaine dernière, y compris Sydney – la capitale de l’État le plus peuplé d’Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, et qui abrite plus de cinq millions d’habitants.

Lundi, la Nouvelle-Galles du Sud a signalé 35 nouveaux cas locaux alors que les autorités répriment sur les particuliers et les entreprises pour avoir bafoué les restrictions. La première ministre de l’État Gladys Berejiklian aurait prévenu que la situation au cours des prochains jours déciderait si le verrouillage de deux semaines à Sydney sera prolongé au-delà du 9 juillet.

La semaine dernière, l’Australie cabinet national a accepté réduire de moitié le nombre d’arrivées internationales autorisées dans le pays d’ici le 14 juillet dans le cadre d’un plan de relance en quatre phases. Les non-résidents sont pour la plupart interdits d’entrée dans le pays, à quelques exceptions près.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu’un programme d’essai permettrait à certains voyageurs vaccinés de s’isoler chez eux, dans le but de réduire la pression sur le système de quarantaine australien.

L’Australie est toujours dans la première phase de son plan, qui met l’accent sur les vaccins et les restrictions sociales pour minimiser la transmission communautaire, selon l’évaluation du cabinet. Les trois prochaines phases seraient la post-vaccination, la consolidation et, enfin, la réouverture des frontières.