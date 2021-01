Projet de raser 14 des 18 dortoirs conçus par l’architecte Louis Kahn pour l’Indian Institute of Management à Ahmedabad qui a déclenché une tollé ont été annulés vendredi.

Le conseil d’administration de l’école dit dans une lettre Vendredi qu’en réponse aux commentaires, il «retirait l’expression d’intérêt» pour démolir les dortoirs, qui ont été construits dans les années 1960 et 1970, et convoquerait à nouveau son comité de construction pour trouver une solution qui honore l’héritage du campus tout en rencontrant le besoins futurs de l’université.

Les dortoirs des étudiants à Ahmedabad illustrent la capacité de Kahn à concevoir des bâtiments en «réponse aux cultures, aux climats et aux traditions de leurs lieux respectifs», a déclaré l’historien William JR Curtis, qui a rédigé des articles pour Dossier architectural et La revue architecturale à l’appui de la préservation des dortoirs.

Dans une déclaration mercredi, le World Monuments Fund a demandé que la démolition soit reconsidérée.

Le directeur de l’institut de gestion, Errol D’Souza, avait auparavant défendu les plans en une lettre du 23 décembre aux anciens, qualifiant les structures d ‘«invivables» en raison de problèmes tels que «le béton et les dalles tombant des toits»; détérioration de la brique causant des fissures et des infiltrations d’eau; et les problèmes structurels résultant du tremblement de terre de 2001.