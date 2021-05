Les plans de passeport national pour les vaccins devraient être abandonnés par le gouvernement, selon un rapport

Selon un rapport, les plans d’utilisation des passeports Covid-19 comme exigence légale pour l’entrée à de grands événements cet été devraient être abandonnés.

Le télégraphe a rapporté que les fonctionnaires travaillant sur l’examen de certification du statut Covid-19 en cours ne croient pas que la loi sera modifiée pour rendre obligatoire leur utilisation au Royaume-Uni, une source gouvernementale affirmant que les plans étaient «morts».

«Ce n’est pas un cas de« c’est finement équilibré ». Cela n’arrivera pas », a déclaré la source au journal.

Les ministres examinent les données pour décider s’il convient de poursuivre la phase finale de la feuille de route du gouvernement hors du verrouillage le 21 juin, ce qui permettrait aux gens de revenir à des événements tels que des matchs de football et des concerts de musique en grand nombre.

Il a déjà été suggéré que l’accès à des événements importants pourrait être accordé en présentant la preuve d’une vaccination Covid, un test négatif récent ou un test d’anticorps positif pour le virus.

Bien que la preuve de vaccination ait été acceptée comme une exigence possible pour les voyages internationaux, l’utilisation des passeports Covid-19 au pays est une question très controversée qui pose d’importantes questions juridiques et éthiques.

En avril, la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme aurait déclaré au Cabinet Office que les certificats de statut Covid ou les passeports de vaccins pouvaient être discriminatoires car ils risquaient de créer une «société à deux vitesses» au Royaume-Uni.

Un groupe multipartite de plus de 70 députés, dont le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey et l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn, a également lancé une campagne le mois dernier contre les passeports nationaux pour les vaccins.

Les députés ont averti que les certificats ne devraient pas être utilisés pour «refuser aux individus l’accès aux services généraux, aux entreprises ou aux emplois».

«Les voyages internationaux sont un luxe, mais participer à sa propre communauté est un droit fondamental», a déclaré la baronne Chakrabarti, un pair travailliste.

«Les passeports internes Covid sont donc un pas autoritaire trop loin. Nous ne vaincons pas le virus par la discrimination et l’oppression, mais par l’éducation, la vaccination et le soutien mutuel. »

Les partisans de l’idée ont fait valoir que les certificats de statut Covid pourraient être utilisés pour ouvrir l’économie tout en empêchant les épidémies de coronavirus.

En réponse à la TélégrapheDans son rapport, un porte-parole du gouvernement a déclaré: «L’examen de la certification du statut de Covid est en cours et aucune décision finale n’a encore été prise.

«Le chancelier du duché de Lancastre informera le parlement après la pause.»

Le journal a rapporté que l’une des raisons de l’intérêt décroissant pour les plans était la question de savoir comment traiter équitablement les personnes qui ont des dispenses médicales de recevoir un vaccin Covid, telles que celles qui ont des réactions allergiques.

Il a également noté qu’une décision finale n’avait pas encore été prise et que Michael Gove, qui supervise l’examen, n’avait pas encore soumis ses recommandations à Boris Johnson.

M. Gove s’est récemment rendu en Israël dans le cadre de l’examen de la certification du statut de Covid pour évaluer l’efficacité du système de «laissez-passer vert» du pays qui a été déployé à la suite de sa campagne de vaccination rapide.

S’adressant à des députés de la commission de l’administration publique et des affaires constitutionnelles, le ministre du Cabinet a déclaré qu’un programme de passeports vaccinaux pourrait aider les grands événements, tels que les matchs de football, à reprendre à pleine capacité dans les mois à venir.

«La certification peut jouer un rôle en cela si l’alternative était, par exemple, de continuer avec la distanciation sociale et d’autres formes de restrictions telles que les limites de capacité de foule», a déclaré M. Gove.

«Donc, dans ce sens, et ce n’est qu’un exemple, le déploiement de la certification et l’investissement dans cette infrastructure permettraient à la vie économique et sociale du pays de revenir plus rapidement et en toute sécurité.»

Cependant, il a ajouté que les coûts et les avantages d’un tel système étaient «finement équilibrés».

Rapports supplémentaires par l’AP