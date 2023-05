Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu’un cessez-le-feu en ce moment ne conduirait pas à « une paix juste et durable »

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a rejeté les appels à un cessez-le-feu en Ukraine, déclarant que Kiev devrait continuer à se battre aussi longtemps qu’il le faudra pour obtenir la paix « ça se mérite. » Les partisans britanniques et américains de l’Ukraine ont déjà rejeté les appels à la paix à plusieurs reprises.

Lors d’une session parlementaire lundi, l’ancien chef du Parti travailliste Jeremy Corbyn a demandé à Sunak s’il était d’accord avec une initiative de cessez-le-feu proposée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa et soutenue par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et le pape François.

Corbyn a ajouté que le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva avait déclaré plus tôt lundi que « un cessez-le-feu n’est pas une paix » mais sans un, « cette guerre continuera et empirera de plus en plus. »

« Je ne pourrais pas être plus en désaccord avec lui » Sunack a répondu « Un cessez-le-feu n’est pas une paix juste et durable pour l’Ukraine. La Russie a mené une invasion illégale et non provoquée… et la bonne et unique réponse à cela est que la Russie retire ses forces d’Ukraine.

« Tous les plans se faisant passer pour des plans de paix », il a continué, « sont en fait des tentatives visant simplement à geler le conflit là où il se trouve, sont absolument erronées et doivent être dénoncées. »

La position de Sunak est conforme à celle des États-Unis, où le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré en décembre que tout cessez-le-feu impliquant le gel des lignes de bataille conduirait à « une fausse paix. » À l’époque, Sunak avait déclaré qu’un cessez-le-feu serait « complètement dénué de sens » et que le Royaume-Uni n’accepterait que le retrait des troupes russes de « territoire conquis ».

L’Ukraine considère les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye – qui ont voté pour rejoindre la Fédération de Russie l’année dernière – ses territoires, et le président ukrainien Vladimir Zelensky a promis de ramener les quatre sous le contrôle de Kiev. Zelensky a également promis de reprendre la Crimée, qui a voté pour rejoindre la Fédération de Russie en 2014.

Cependant, les responsables militaires américains ont déclaré publiquement que la reprise de la Crimée était au-delà des capacités de l’Ukraine, et la contre-offensive printanière tant attendue de Kiev contre les forces russes ne s’est jusqu’à présent pas concrétisée. Pendant ce temps, l’armée ukrainienne a subi la destruction de plus de deux douzaines de ses brigades dans la ville d’Artyomovsk/Bakhmut depuis octobre dernier, pour perdre la ville au profit de la compagnie militaire privée Wagner au cours du week-end.

Néanmoins, Sunak a affirmé au parlement que les forces russes étaient « échouer sur le champ de bataille », et a déclaré – comme lui et le président américain Joe Biden l’ont fait à de nombreuses reprises – qu’il « rester aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra. »