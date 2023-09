Les plans de paiement des collèges présentent des risques, prévient l’organisme de surveillance des consommateurs

Incapables de réunir d’un seul coup l’argent nécessaire pour payer les frais de scolarité élevés, de nombreuses familles choisissent de payer la note au fil du temps. De tels plans peuvent être utiles aux familles qui tentent de répartir les frais de scolarité.

Cependant, un nouveau rapport par le Consumer Financial Protection Bureau met en garde contre un certain nombre de risques associés à ces plans de paiement, notamment des frais boule de neige et des pratiques de collecte agressives.

Il est important d’examiner attentivement les conditions avant de souscrire à ces plans, disent les experts.

« Les plans de paiement des frais de scolarité proposés par les écoles peuvent sembler une bonne option, mais ce rapport montre que les étudiants emprunteurs peuvent finir par payer des frais élevés, être contraints de renoncer à leurs droits légaux ou même de voir leur relevé de notes retenu par leur école », a déclaré Rohit Chopra, le directeur du CFPB, dans un communiqué.