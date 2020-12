Cherly Cole a révélé ses projets de Noël – disant qu’elle et son ex Liam Payne avaient espéré passer Noël ensemble.

Dans une rare interview enregistrée avant les restrictions strictes de niveau 4, l’ancien juge de X Factor a déclaré que l’ancien couple prévoyait de passer le 25 décembre ensemble, avec leur fils de trois ans, Bear.

S’exprimant sur Table Manners avec Jessie Ware, Cheryl a déclaré: « Ce sera probablement juste moi, ma mère et Liam.

« Ma maman fait un excellent rôti, et Liam fait normalement la viande à Noël. Il est vraiment bon en fait et y met tout. »







(Image: INSTAGRAM)



De nouvelles règles strictes pour le niveau 4, où vit Cheryl, ont été annoncées samedi, modifiant les plans de nombreuses familles pour la journée.

Cheryl a poursuivi: « [We always watch] Seul à la maison le film. Tous les deux. Je les joue toujours dos à dos. J’aime cela. Je pense que c’est parce que ça me rappelle quand j’étais enfant. J’adore le vin chaud.

« J’aime que tout le monde porte les mêmes pyjamas la nuit de Noël… Cette année, nous allons en avoir des Disney. »







(Image: Instagram)



Cheryl, 37 ans, vit avec sa mère Joan Callaghan et le petit ours dans un manoir de 3,7 millions de livres sterling dans le Buckinghamshire.

Il a été révélé cette semaine que l’ancienne star de One Direction, Liam, 27 ans, venait de déménager à proximité avec sa fiancée Maya Henry, louant un manoir de 5 millions de livres sterling de sept lits pour être plus proche de son fils, selon The Sun.

Depuis que Cheryl a révélé ses plans, le Buckinghamshire est devenu soumis à des restrictions strictes de niveau 4.

Au cours de sa conversation avec Jessie, le petit ours a également fait une apparition, interrompant sa mère pour lui dire bonjour avant que les deux chantent doucement Jingle Bells ensemble.







(Image: WireImage)



Cheryl a déclaré qu’il avait écrit une liste «faisable» au Père Noël.

Elle a dit: « Il veut un vélo Spiderman, ce qui est très faisable. Il veut aussi des trucs de Paw Patrol.

« Tu sais ce qui est fou? Parce que son anniversaire était en mars pendant le verrouillage, j’ai l’impression que Noël a été chaque mois parce que les gens ont envoyé son cadeau ou l’ont apporté quand ils le pouvaient. Chaque mois, quelqu’un lui a apporté quelque chose pour son anniversaire! »

Liam a déjà parlé de ses espoirs de voir Bear à Noël.

S’exprimant vendredi dernier lors d’une session Instagram Live, le chanteur a déclaré: « Je suis un tel Scrooge. Noël pour moi, c’est juste pour mon fils – c’est tout ce que j’ai. »