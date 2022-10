Les plans de mégafight Fury-Joshua prennent une autre tournure

Le promoteur Eddie Hearn affirme que le silence de Fury a mis fin aux négociations pour l’affrontement de la «bataille d’Angleterre»

Les plans pour Tyson Fury de défendre son titre des poids lourds WBC contre Anthony Joshua cette année ont été abandonnés, selon le promoteur de Joshua, Eddie Hearn.

Fury a déclaré qu’il sortait d’une prétendue retraite pour la deuxième fois cette année après que Joshua ait perdu contre le champion WBA, IBF, WBO et IBO Aleksandr Usyk en août.

L’Ukrainien a relevé Joshua des titres à Londres en septembre de l’année dernière, puis l’a battu lors d’un match revanche en Arabie saoudite cet été.

Avec Usyk se retirant d’un combat immédiat contre Fury qui couronnerait le tout premier champion incontesté des poids lourds de l’ère des quatre ceintures en raison du souhait de passer du temps avec sa famille, le “Gypsy King” s’est concentré sur Joshua.

Lire la suite Tyson Fury revient sur la date limite de la « bataille d’Angleterre » (VIDEO)

Fury a déclaré qu’il avait réservé le stade de la Principauté de Cardiff pour le 3 décembre, mais a accusé le camp de Joshua de retarder la confirmation de la confrontation de la “bataille d’Angleterre” en ne signant pas un contrat qui leur avait été envoyé.

Il a donné à Joshua un délai de lundi la semaine dernière pour mettre la plume sur papier, puis lui a offert plus de temps jeudi pour accepter les conditions.

Au début de cette semaine, cependant, le promoteur de Joshua, Hearn, a révélé que Matchroom envisage maintenant le combat car ils n’ont pas eu de nouvelles de l’équipe de Fury depuis qu’il a exigé qu’ils signent les documents requis à la hâte.

“Les gens ne sont sûrement pas assez épais pour [not] voyez que Tyson Fury a appelé deux échéances pour ce combat et que le combat est passé dans les échéances de Tyson Fury », Heard a déclaré via la chaîne YouTube de Matchroom.

“Les gens parlent de mettre des barrières, nous avons renvoyé notre projet de contrat final à signer. Ils veulent nommer leur partenaire comme arbitre, ce genre de choses ne marche pas.

« Nous en recevons un autre [deadline]Tyson Fury dit: ‘Nous vous le disons maintenant, le combat est terminé à moins que vous ne signiez [today].”

“Nous sommes plus qu’heureux de poursuivre ces conversations, mais ce qu’on nous a dit, c’est que la date limite est passée.

“Ne blâmez pas Anthony Joshua pour que Tyson Fury ait débranché deux fois ce combat”, Hear a ajouté.

Le promoteur américain de Fury et chef de Top Rank, Bob Arum, a accusé Hearn d’essayer d’empêcher le succès garanti au box-office d’avoir lieu pour prolonger la carrière de Joshua.

“Eddie Hearn bloque tout, parce qu’il ne veut pas que le combat ait lieu”, Arum a dit à talkSPORT.

« Et pourquoi ne veut-il pas que le combat ait lieu ? Parce que Joshua a perdu trois de ses cinq derniers combats et il pense perdre à nouveau s’il combat Tyson Fury et donc Eddie est en fait un obstacle.

“Je ne connais aucun problème, il envoie un brouillon, puis Frank et George [Warren] réponse et puis nous n’avons pas de nouvelles d’Eddie pendant des jours, il cale jusqu’à ce qu’il meure de son propre gré.

Lire la suite Le père de Tyson Fury révèle la raison du retour de son fils à la boxe

« Je ne pense pas que Joshua en fasse partie. Je pense que Joshua, pour une raison quelconque, veut que le combat ait lieu, je sais que Tyson Fury le fait. Mais, Eddie ne le fait pas et donc Eddie fait tout ce qu’il peut pour empêcher le combat de se produire. Arum ajouté.

Avant que Hearn ne déclare que le mégafight était terminé, il a rappelé aux fans de boxe qu’Arum avait dit “aucune chance que ce combat se produise” il y a quinze jours.

“Maintenant, apparemment, il n’y a plus de barrières et c’est de ma faute. Si vous demandez à Bob quel jour nous sommes, il n’y a que 50 % de chances qu’il réponde correctement. » Hearn a plaisanté.

Faisant également la promotion du Londonien, Hearn affirme que Fury a envoyé un contrat à Derek Chisora ​​à signer vendredi, ce qui est un autre indicateur que Fury a renoncé à combattre Joshua.