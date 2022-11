Les plans de Matt Hancock pour après que je sois une célébrité font que les téléspectateurs disent tous la même chose

Les FANS de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here sont devenus furieux après que Matt Hancock ait révélé ses plans pour après le spectacle.

Avant de se faire griller par ses co-stars, l’ancien secrétaire à la Santé a révélé qu’il prévoyait de sortir un “livre” sur sa vie récente.

TVI

Matt a révélé qu’il avait un livre qui sortait après son apparition dans I’m A Celeb[/caption] TVI

Il a dit à Chris qu’il avait déjà écrit le livre[/caption]

Le député Matt, 44 ans, a été surpris l’année dernière lorsqu’il a été révélé qu’il avait une liaison avec l’assistante Gina Coladangelo malgré les règles de Covid.

Ce soir, dans la jungle, le politicien a révélé qu’il prévoyait d’aborder l’incident dans un livre révélateur de son passage au parlement.

Matt a dit ce soir à ses collègues célébrités qu’il avait déjà écrit le roman autobiographique, intitulé Pandemic Diaries.

Assis avec Radio DJ Chris Moyles, le couple a discuté de leurs plans après avoir quitté le camp de la jungle I’m A Celeb.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB LES LUTTES DE STACEY Stacey Solomon claque Matt Hancock de I’m A Celeb CAMPEUR MALCHANCEUX Voici qui fait face au procès Bushtucker de ce soir sur I’m A Celeb

Chris a demandé à Matt : “C’est quoi le plan, sors d’ici, écris un livre ?”

Matt a ensuite choqué ses co-stars en répondant: «Je viens de terminer un livre – Pandemic Diaries. Fait ce qu’il dit sur l’étain.

Chris a demandé: “Comment les verrues et tout est-ce?” à quoi Matt a répondu: « Totalement. Raconte l’histoire directement. Besoin de dire.

Il a ajouté : « De plus, il va y avoir une enquête. Cela racontera également l’histoire directement.





Les téléspectateurs à la maison ont été choqués et furieux et se sont rendus sur Twitter pour se plaindre que Matt « profitait » de son apparence.

L’un d’eux a écrit: «Je suis totalement incrédule que Matt Hancock soit allé sur Je suis une célébrité pour promouvoir un livre qu’il a écrit sur lui enfreignant la loi. Profitant de ne pas faire son travail correctement. Incroyable.”

Un deuxième a sonné: “Alors Matt Hancock est dans la jungle pour promouvoir son nouveau livre au lieu de la dyslexie…”

Alors qu’un troisième a déclaré: “Alors voilà, Matt s’est fait demander d’innombrables fois” pourquoi tu fais ce spectacle “- il a un livre qui sort …”

Un quatrième a conclu: “Matt Hancock est payé 400 000 £ pour venir ici et promouvoir son prochain livre.”

Cela vient après qu’un expert a statué que les aveux de Matt sur le scandale de l’affaire I’m A Celeb d’hier soir étaient “une performance répétée”.

Judi James a décrit l’aveu de culpabilité de l’ancien secrétaire à la Santé pour sa liaison avec l’assistante Gina Coladangelo comme “politiquement structuré”.

M. Hancock a fait des aveux alors qu’il était interrogé par son compatriote Babatunde Aleshe.

Judi a déclaré à The Sun Online : « Cela ressemble beaucoup au coup de pied arrêté de Matt : le moment de rééducation qu’il a préparé pour cette visite dans la jungle ainsi qu’un moment qu’il a joué auparavant, mais clairement pas devant un public aussi large.

“Cela ressemble également à une performance politiquement structurée visant à contourner tous les aspects et détails difficiles de son histoire et toutes les manifestations émotionnelles nécessaires pour montrer de la honte ou des regrets, et à rediriger l’attention du public sur le message positif que Matt veut faire passer, avec des extraits sonores et un langage corporel émotionnel qui le montreraient sous un bon jour.

L’expert a ajouté que la posture de M. Hancock semble soigneusement conçue pour “demander notre pardon” et indique sa posture de “niche de chien” et la phrase “J’ai foiré et j’ai avoué” comme des cadeaux clés.

Elle a déclaré: “Il y a un sentiment d’humilité et d'”être dans la niche” dans la pose qu’il a choisie alors qu’il est assis, les bras reposant sur ses jambes, de sorte que son dos est penché en avant et sa tête inclinée.

“Il s’agit d’un rituel de soumission dans le règne animal et la baisse de la tête serait considérée comme une réponse de survie pour éviter les attaques.”

En savoir plus sur le soleil MYSTÈRE DE LA JUNGLE Les fans de I’m A Celeb slam show alors que leurs stars préférées “disparaissent” SIÈGE-UATION Une femme critique son petit ami pour avoir embarqué sans elle – mais les gens sont divisés

Le député en disgrâce a déclaré à son camarade de camp Babtunde: «J’ai foiré et j’ai avoué. J’ai démissionné et ce n’est pas une excuse mais je suis tombé amoureux, non ?

“Cela a aussi eu beaucoup d’autres conséquences, évidemment.”

Le comédien a ensuite répondu en plaisantant “Tu n’es pas juste” tombé amoureux “, tu attrapais du butin, bruv.”